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02 May 2021 - 11:24- Belediyeler G: 02 May 2021 - 11:25

Ankara Armudu Anavatanında

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Başkan Hilal Ayık Ankara Armudu için "ilçemizde birkaç yıldır devam eden çalışmalar var. Önce örnek bahçeler kuruldu daha sonra ise doğadaki mevcut ahlat ağaçlarına aşılama yapma işlemine geçtik"
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Akyurt Belediyesi Ankara Armudunu Akyurtun markalarından biri yapmaya kararlı. İlçede doğal alanda kendi yetişen ahlat ağaçlarına Ankara Armudu aşılandı. Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık çalışmayı yerinde incelemek için Kozayağına yaptığı ziyarette açıklamalarda buluncu.

Başkan Hilal Ayık Ankara Armudu için "ilçemizde birkaç yıldır devam eden çalışmalar var. Önce örnek bahçeler kuruldu daha sonra ise doğadaki mevcut ahlat ağaçlarına aşılama yapma işlemine geçtik. Geçtiğimiz yıl ve bu yıl toplam bin ahlat ağacının gövdesine Ankara Armudu aşıladık. Ankara Armudu bizim için önemli bir meyve. 2 asır öncesine kadar çok önemli bir gelir kaynağı iken bugün değerini kaybetmiş bir tür. Biz bu değeri Ankara Armuduna yeniden kazandırmayı bu güzel meyveyi anavatanında yeniden yeşertmeyi hedefliyoruz. Akyurt ve çevresinde bugün bulunduğumuz Kozayağı ve Karacakaya arazilerinde popülasyonu çok yüksekti. Bu değere sahip çıkacak inşallah Ankara Armudunu eski günlerine geri döndüreceğiz. Bölgede yaşayan vatandaşlarımız kendi arazilerindeki ahlat ağaçlarının da aşılanması için bize başvuruda bulunuyor. Elimizden gelen desteği vererek olabilecek en kısa süre içerisinde olumlu sonuçlar almayı hedefliyoruz. Yaklaşık 4 yıl gibi bir zaman sonra meyvelerini almaya başlayacağız. Ekonomik bir değeri de olacak. Böyle bir çalışmayı yapıyor olmaktan dolayı çok memnunuz." ifadelerini kullandı.
# Ankara Armudu, akyurt belediyesi, akyurt belediye başkanı hilal ayık

02 May 2021 - 11:24 - Belediyeler

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