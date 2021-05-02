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02 May 2021 - 22:15- Spor G: 02 May 2021 - 22:16

Rusya'da şampiyon Zenit

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Lokomotiv Moskova'ya 9 puan fark atan Zenit, üst üste 3, toplamda ise 8. kez şampiyonluğa ulaştı.
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Rusya Premier Lig'de Lokomotiv Moskova'yı 6-1 mağlup eden Zenit, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Ligin 28. haftasında lider Zenit, en yakın takipçisi Lokomotiv Moskova'yı ağırladı.

Karşılaşmadan 6-1'lik galibiyetle ayrılan Zenit, puanını 61'e yükselti. Bitime iki hafta kala Lokomotiv Moskova'ya 9 puan fark atan Zenit, üst üste 3, toplamda ise 8. kez şampiyonluğa ulaştı.
# Rusya Premier Lig, şampiyon, Zenit

02 May 2021 - 22:15 AA İstanbul- Spor

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