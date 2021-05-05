Türkiye’den Mısır’a heyet gidiyor

Türkiye ile Mısır arasında siyasi istişareler kapsamında Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın başkanlığındaki Türk heyeti, 5-6 Mayıs'ta Kahire'de temaslarda bulunacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ile Mısır arasında siyasi istişarelerin Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza'nın başkanlıklarında 5-6 Mayıs'ta Kahire'de yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu istikşafi görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin ikili ve bölgesel bağlamda normalleştirilmesine yönelik atılması gereken adımların üzerinde durulacağı belirtildi.

- Çavuşoğlu, Mısır'ın Türkiye'den bir heyeti davet ettiğini bildirmişti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Nisan'da katıldığı canlı yayında, Türkiye ve Mısır arasında önce istihbaratlar arasında açılan kanalın dışişleri bakanlıkları aracılığıyla devam etmesi konusunda mutabık olunduğunu ifade etmişti.

Siyaset ve diplomaside bazen kırgınlıklar olabileceğini ancak ortak niyet konulduktan sonra ilişkilerin daha kolay ilerleyeceğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Mısır Türkiye'den bir heyeti davet etti. Mayıs başında bir heyet Mısır'a gidecek." diye konuşmuştu.

Çavuşoğlu, heyetin bakan yardımcıları düzeyinde olacağını, daha sonra kendisinin Mısırlı mevkidaşıyla görüşebileceğini belirtmişti.

- Türkiye- Mısır ilişkileri

Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkiler 2013'ten bu yana karşılıklı olarak maslahatgüzar düzeyinde sürdürülüyor.

Bu süreçte iki ülke dışişleri bakanları arasında çeşitli vesilelerle kısa görüşmeler gerçekleştirilirken, Mısır'ın Ankara Büyükelçiliğiyle İstanbul Başkonsolosluğu ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğiyle İskenderiye Başkonsolosluğu faaliyetlerine devam ediyor.