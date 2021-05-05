Haberler Ankara Haberler Ankara
05 May 2021 - 04:17- Siyaset G: 05 May 2021 - 04:18

İsrail Başbakanı Netanyahu koalisyon hükümetini kuramadı

ABONE OL Google News Sayfamız

Koalisyon hükümetini kuramayan Netanyahu, görevi Cumhurbaşkanı Rivlin'e iade etti.
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yeterli desteği bulamadığı için koalisyon hükümetini kurmakta başarısız oldu. Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in Netanyahu'ya koalisyon hükümetini kurmak için verdiği 28 günlük yasal süre, gece yarısında sona erdi.

Koalisyon hükümetini kuramayan Netanyahu, görevi Cumhurbaşkanı Rivlin'e iade etti. Rivlin, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Netanyahu'nun, koalisyon hükümeti kuramadığı konusunda kendisini gece yarısından önce bilgilendirdiğini belirtti.

- Rivlin'in adımı merak ediliyor

Cumhurbaşkanı Rivlin'in, koalisyonu kurma görevi için yeni bir isim mi belirleyeceği yoksa söz konusu görevi meclise mi göndereceği henüz bilinmiyor. Yerel basında çıkan haberlerde, Rivlin'in koalisyonu kurma görevini Netanyahu'nun rakibi ve Yesh Atid (Gelecek Var) Partisi Lideri Yair Lapid veya Yamina Partisi Lideri Naftali Bennett'e verebileceği dile getiriliyor.

Lapid veya Bennett görevlendirilse de her iki ismin de koalisyonu kurmak için yeterli desteği bulmakta oldukça zorlanacağı ifade ediliyor. İsrail'de 23 Mart'ta yapılan seçimlerde hiçbir parti, hükümeti kurmak için gerekli Meclis salt çoğunluğu olan 61 milletvekiline ulaşamamıştı.

Netanyahu ve ona destek vereceklerini açıklayan partiler 52, Netanyahu karşıtı blok ise 57 milletvekilinde kalmıştı. Mecliste 7 sandalyesi bulunan Bennett'in partisi Yamina ile 4 milletvekiline sahip Ortak Arap Listesi her iki blokun da kesin olarak içinde yer almadı.

# Binyamin Netanyahu, israil, koalisyon hükümeti

05 May 2021 - 04:17 AA - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Türkiye’den Mısır’a heyet gidiyor mask
Türkiye’den Mısır’a heyet gidiyor
Yılın Kültürel Kişiliği ödülüne layık görüldü! Ama o ödülü ve 225 bin euroyu red etti... mask
Yılın Kültürel Kişiliği ödülüne layık görüldü! Ama o ödülü ve 225 bin euroyu red etti...
Doğal gaz fiyatlarına zam yapıldı mask
Doğal gaz fiyatlarına zam yapıldı
Türkiye'nin Avrupalılar hakkındaki düşünceleri olumlu mask
Türkiye'nin Avrupalılar hakkındaki düşünceleri olumlu
CHP'den Kanun Teklifi! Sağlıkçılara Sosyal Destek Teklifi Geldi! mask
CHP'den Kanun Teklifi! Sağlıkçılara Sosyal Destek Teklifi Geldi!
E-ticarette ramazan bereketi mask
E-ticarette ramazan bereketi
Anket Koronavirüs aşısı çıktığında yaptırmayı düşünür müsünüz?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
BİM, A101 ve ŞOK Öylece Kalakaldı! Yetişemez... Trendyol 20 TL'ye Düşürdü; Artık Yeni Dönem Başlıyor... Eski Düzen Bitti! Marketten Çok Ucuz... mask
BİM, A101 ve ŞOK Öylece Kalakaldı! Yetişemez... Trendyol 20 TL'ye Düşürdü; Artık Yeni Dönem Başlıyor... Eski Düzen Bitti! Marketten Çok Ucuz...
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Çılgına Dönecek, Delirecek! Melis Batuhan'ı Şak Diye Öptü! Batuhan'ın Öpücüğe Karşılığı... mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Çılgına Dönecek, Delirecek! Melis Batuhan'ı Şak Diye Öptü! Batuhan'ın Öpücüğe Karşılığı...
BİM'in ve A101'in Baş Rakibinden Skandal Hamle! Tek Fiyatı Koydu, 20 Liradan Satmaya Başladı! Kapış Kapış Gidiyor! mask
BİM'in ve A101'in Baş Rakibinden Skandal Hamle! Tek Fiyatı Koydu, 20 Liradan Satmaya Başladı! Kapış Kapış Gidiyor!
Survivor'da Tarihi İfşa! SMS Birincisi Ortaya Çıktı! Ünlüler Takımı Fena Karışacak! Kimi Söyleyeceğine Kadar Her Şey Ortaya Çıktı! mask
Survivor'da Tarihi İfşa! SMS Birincisi Ortaya Çıktı! Ünlüler Takımı Fena Karışacak! Kimi Söyleyeceğine Kadar Her Şey Ortaya Çıktı!
Camdaki Kız Dizisi İfşalandı! Nalan'ın Anne Babası Ortaya Çıktı! Görenlerin Ağzı Açık Kalıyor! Meğer Nalan... mask
Camdaki Kız Dizisi İfşalandı! Nalan'ın Anne Babası Ortaya Çıktı! Görenlerin Ağzı Açık Kalıyor! Meğer Nalan...
Survivor'dan Elenecek İsim Ortaya Çıktı! 4 Mayıs Adaya Veda Veda Edecek İsim İfşalandı! Ünlüler Takımı O İsmin Üzerini Karaladı! mask
Survivor'dan Elenecek İsim Ortaya Çıktı! 4 Mayıs Adaya Veda Veda Edecek İsim İfşalandı! Ünlüler Takımı O İsmin Üzerini Karaladı!

GALERİ

Mavera 23. Bölüm Full İzle! 4 Mayıs 2021 Mavera Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Mavera 23. Bölüm Full İzle! 4 Mayıs 2021 Mavera Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Ankara İftar saati:Ankara'da İftar bugün saat kaçta? 5 Mayıs Ankara iftar ve sahur vakitleri mask
Ankara İftar saati:Ankara'da İftar bugün saat kaçta? 5 Mayıs Ankara iftar ve sahur vakitleri
1100 TL Tam Kapanma Yardım Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? mask
1100 TL Tam Kapanma Yardım Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Baraj Dizisinde Tarık Ve Nazım'a Acı Veda! Final Bölümüne Sayılı Günler Kalmışken O Detay Milyonları Şaşkına Çevirdi! Biri Mezara Biri Cezaevine... mask
Baraj Dizisinde Tarık Ve Nazım'a Acı Veda! Final Bölümüne Sayılı Günler Kalmışken O Detay Milyonları Şaşkına Çevirdi! Biri Mezara Biri Cezaevine...
Maraşlı'nın Mahur'u Aşk Hakkında İlk Kez Konuştu! Burak Deniz İçin Değil Ama O İsim İçin Konuştu! “Aşkın Tanımı Hep..." mask
Maraşlı'nın Mahur'u Aşk Hakkında İlk Kez Konuştu! Burak Deniz İçin Değil Ama O İsim İçin Konuştu! “Aşkın Tanımı Hep..."
Survivor'dan Elenecek İsim Ortaya Çıktı! 4 Mayıs Adaya Veda Veda Edecek İsim İfşalandı! Ünlüler Takımı O İsmin Üzerini Karaladı! mask
Survivor'dan Elenecek İsim Ortaya Çıktı! 4 Mayıs Adaya Veda Veda Edecek İsim İfşalandı! Ünlüler Takımı O İsmin Üzerini Karaladı!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL