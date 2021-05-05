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05 May 2021 - 04:21- Spor G: 05 May 2021 - 04:23

Euroleague'de Final Four'a yükselen takımlar belli oldu

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THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e yükselen takımlar belli oldu. Anadolu Efes ile CSKA Moskova'nın ardından Barcelona ve AX Armani Exchange Milan, son 4 takım arasına kaldı
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Basketbol THY Avrupa Ligi play-off karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından Dörtlü Final eşleşmeleri de belli oldu. Play-off çeyrek final serisinde İspanyol ekibi Real Madrid'e 3-2 üstünlük kuran Anadolu Efes, yarı finalde Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile eşleşti.

Çeyrek finalde Zenit'i eleyen Barcelona ile Bayern Münih'i saf dışı bırakan AX Armani Exchange Milan, yarı finalde rakip oldu. THY Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Dörtlü Final, Almanya'nın Köln şehrinde 28-30 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.

Bakan Kasapoğlu, Anadolu Efes'i tebrik etti:

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e yükselen Anadolu Efes Basketbol Takımı'nı kutladı.

Bakan Kasapoğlu, Anadolu Efes'in İspanyol ekibi Real Madrid ile oynadığı ve 88-83 kazandığı play-off çeyrek final serisi son maçını Sinan Erdem Salonu'nda takip etti.

Maçın ardından Anadolu Efes'in soyunma odasını ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Sporda elde edilen başarıların kendilerini çok mutlu ettiğini aktaran Kasapoğlu, "Her branşta gelen başarılar bizi mutlu ediyor, heyecanlandırıyor. Sporcularımızla, takımlarımızla gurur duyuyoruz. Bizi bu gururu ve sevinci yaşatan sporcularımızı, takımlarımızı tebrik ediyorum. Avrupa Ligi üst düzey bir organizasyon. Takımlarımızın bu alandaki başarısı çok mühim. Hem Fenerbahçe hem Anadolu Efes bu süreci başarı ile götüren takımlarımız. Bugün Anadolu Efes, Dörtlü Final'e adını yazdırdı. Tebrik ediyorum." diye konuştu,

Basketbola çok önem verdiklerini anlatan Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıllarda da üç tane ikinciliğimiz var. Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile bir şampiyonluğumuz var. İnanıyorum ki ikinci şampiyonluğumuzu da inşallah Anadolu Efes ile alacağız. Tabi basketbol her branş olduğu gibi önem verdiğimiz bir branş. Cumhuriyet tarihinin en önemli basketbol seferberliğini başlattık, 10 bin pota projesiyle. Gençlerimizin ilgisi var. Bu ülkenin gençlerini, bu toprakların değerli evlatlarını yarınlara kazandırma adına tüm branşlarda olduğu gibi basketbolda da yürüyüşümüz, inancımız, heyecanımız devam edecek. Basketbolda sporcularımız, takımlarımız bizi gururlandırmaya devam edecek. Anadolu Efes, sporcularımıza, Ergin hocamıza başarı diliyorum. Güzel tabloda emeği olan herkesi gönülden kutluyorum."

# basketbol, Dörtlü Final, play-off çeyrek final, THY Avrupa Ligi, 2021 EuroLeague dörtlü final

05 May 2021 - 04:21 AA İstanbul- Spor

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