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05 May 2021 - 11:28- Ekonomi G: 05 May 2021 - 11:29

ATO Başkanı Baran’dan “ticari kredilere erteleme” talebi

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ATO Başkanı Baran: “Pandemi süresince kamu bankalarımız reel sektöre kesintisiz destek verdi. bu desteğin devam ederek, kredi taksit ödemelerinin ertelenmesini talep ediyoruz.”
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, koronavirüsle mücadele sürecini güçlü bir şekilde yürütebilmek için başlatılan tam kapanmanın, işletmeleri ödeme güçlüğü içine soktuğunu belirterek, kredi ödemelerinin ertelenmesini talep etti. Baran, “Pandemi süresince kamu bankalarımız reel sektöre kesintisiz destek verdi. Bu desteğin devam ederek, kredi taksit ödemelerinin ertelenmesini talep ediyoruz” dedi.

Yazılı bir açıklama yapan ATO Başkanı Baran, pandemiyle mücadele kapsamında gerçekleştirilen kısıtlamaların, özellikle hizmet ana sektörü çatısı altında faaliyet gösteren sektörleri etkilediğini hatırlatarak, “Ülkemizde ilk vakanın görüldüğü 11 Mart 2020’den bu yana, salgından etkilenen otel, restoran, kafeterya, hazır yemek, etkinlik gibi sektörlerde faaliyet gösteren üyelerimiz üst üste gelen geçici kapanmalar ve ciro kayıpları nedeniyle kira, kredi ve borç ödemelerini yapamayacak duruma geldiler. Salgının artış gösterdiği ve tedbirlerin sıkılaştırıldığı bu dönemde, bazı üyelerimiz temel giderlerini dahi karşılamakta zorlanıyor. Normalleşme sürecine geçinceye kadar kredi geri ödemelerinin ertelenmesi hem üyelerimizi rahatlatacak hem de bazı sektörler için ticaretin sürdürülebilirliğini sağlayacak bir gelişme olacaktır” diye konuştu.

Baran, ciro kaybı yaşayan sektörlerde işletmeleri, normalleşme sürecine kadar ayakta tutabilmek için düşük faizli, uzun vadeli ve belirli bir süre geri ödemesiz yeni kredi desteklerinin devreye alınması gerektiğini de sözlerine ekledi.

# Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ticari kredilere erteleme

05 May 2021 - 11:28 - Ekonomi

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