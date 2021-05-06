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06 May 2021 - 00:32- Siyaset G: 06 May 2021 - 00:33

Ömer Çelik'ten, Adana Demirspor'a destek çağrısı

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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, TFF 1. Lig'de şampiyonluk yolundaki Adana Demirspor'a destek çağrısı:"Dışarıdan atılan bütün iftiralara rağmen Adana Demirspor iyi oynayarak bu başarıları elde ediyor. İyi futbol oynuyor, futbolun en iyisini oynuyor ve şampiyonluğu güzel bir şekilde hak ediyor"

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TFF 1. Lig'de son maçını kazanması halinde şampiyonluğa ulaşacak Adana Demirspor'un bütün iftiralara rağmen iyi oynayarak bu başarıları elde ettiğini söyledi.

Çelik, görüntülü mesajında, Adana Demirspor'un mutlu sona ulaşmasına sadece bir maçının kaldığını belirtti.

Şimdiye kadar teknik heyetin ve oyuncuların büyük başarı sergilediğini ve şampiyonluğa iyice yaklaşıldığını ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"Şimdi hepimizin Adana Demirspor'umuza var gücümüzle destek çıkma, moral verme, daha da cesaretlendirme, daha da teşvik etme zamanımız. Adana Demirspor'umuzu şampiyon olarak görme zamanımız geldi, yılların özlemi sona erecek ve Adana Demirspor inşallah şampiyon olacak. Nereden biliyoruz? Şimdiye kadar iyi oynadı, gayet iyi oynuyor, bileğinin hakkıyla maç kazanıyor, gayet iyi performans gösteriyor, gayet güçlü bir şekilde oynuyor. Dışarıdan atılan bütün iftiralara rağmen Adana Demirspor iyi oynayarak bu başarıları elde ediyor. İyi futbol oynuyor, futbolun en iyisini oynuyor ve şampiyonluğu güzel bir şekilde hak ediyor."

Herkesten mavi-lacivertlilere desteğini göstermesini isteyen Çelik, "Futbolcularımızı cesaretlendirmemiz, futbolcularımıza moral vermemiz, teknik heyetimize sahip çıkmamız lazım. Bir maça sayılı günler kaldı, hep beraber balkonlarımıza Adana Demirspor bayrağı asalım, arabalarımıza Adana Demirspor bayrağı asalım. Bütün bir şehri Adana Demirspor ile boyayalım ve Adana Demirspor'a en güçlü desteğimizi şampiyonluk yolunda verelim." ifadesini kullandı.

Çelik, aynı ligde mücadele eden kentin diğer takımı Adanaspor'un da mevcut pozisyonunu koruduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Seneye hem Adana Demirspor'un şampiyonluğunu hem Adanaspor'un şampiyonluğunu kutlayacağız, çifte bayrak asacağız. Şimdi şampiyonluğa bir maç kalmışken Adana Demirspor'umuza desteğimizi göstermek için her tarafı Adana Demirspor bayraklarıyla, Adana Demirspor renkleriyle süsleyelim ve bütün bir şehirde Adana Demirspor'un bayrağını dalgalandırarak takımımıza sahip çıkalım, şehrimizin takımına sahip çıkalım. Bu sene Adana Demirspor'un şampiyonluğunu kutlayalım, şimdiden o bayraklarla o şampiyonluğu selamlayalım, seneye de hem Adanaspor'un hem Adana Demirspor'un bayraklarını asarak çifte şampiyonluğu kutlamaya hazır olalım."

TFF 1. Lig'in lideri Adana Demirspor, son karşılaşmasında deplasmanda yapacağı Menemenspor maçını kazanması halinde şampiyon olarak Süper Lig'e yükselecek.

# adana, Adana Demirspor, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, destek

06 May 2021 - 00:32 AA Adana- Siyaset

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