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06 May 2021 - 00:34- Siyaset G: 06 May 2021 - 00:35

Sağlık Bakanı Koca: Çin ile anlaşma 100 milyon doz için

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Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı:"(Kovid-19) Uygulanan tedbir ve kısıtlamalar ile birlikte hastalığın genel seyri de dikkate alındığında son 15 günde vaka sayısında önemli derecede düşüş yaşadık. 10 gün gecikmeli olarak bu düşüş doğrudan hastaneye yatışlarda da hissedilmeye başlandı. Şu günlerde ise ağır hasta ve vefat sayılarında tedbirlerin etkisini göstereceğini öngörüyoruz"
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadelede uygulanan tedbir ve kısıtlamalarla son 15 günde vaka sayısında önemli derecede düşüş yaşandığına dikkati çekerek, "Şu günlerde ise ağır hasta ve vefat sayılarında tedbirlerin etkisini göstereceğini öngörüyoruz." dedi.

Bakan Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı öncesindeki son toplantıda, tedbir ve kısıtlamaların etkisinin değerlendirildiğini belirtti.

Kısıtlamaların, Kovid-19 salgınıyla mücadeledeki önemine işaret eden Koca, "Kısıtlamalar özlediğimiz günlerin hasretini daha çok hissettirse de terazinin diğer ucundaki hastalığın yayılımı ve kayıplarımızı belirgin şekilde azaltmaktadır. Bu dengeyi ancak birlikte hareket ederek kurabiliriz. Bugün fedakarlık göstererek ertelediğimiz günlerimiz, bizim ve sevdiklerimizin hayatlarını korumak için yapılmış yatırımlar. Kapanma-açılma arasındaki kısır daireyi kıracak olan bizim irademizdir. Sabır ve sebat göstererek salgının tekrarlayan saldırganlığını kıracağız." diye konuştu.

Koca, uygulanan tedbir ve kısıtlamalar ile birlikte hastalığın genel seyri de dikkate alındığında son 15 günde vaka sayısında önemli derecede düşüş yaşandığına dikkati çekti.

Bu düşüşün 10 gün gecikmeli olarak doğrudan hastaneye yatışlarda da hissedilmeye başlandığını vurgulayan Koca, "Şu günlerde ise ağır hasta ve vefat sayılarında tedbirlerin etkisini göstereceğini öngörüyoruz. Mevcut gidişat ödediğimiz bedele ve gösterdiğimiz sabra değeceğini işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

- "Mutasyonlar konusunda ne iyimser olacak ne de karamsarlığa sebep olacak somut tespit yok"

Koca, mutasyonlar ile ilgili çok sayıda kayıt ve incelemeyi eş zamanlı olarak takip ettiklerinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"Ortada bir gerçek var, o da hastalığın varyantlarının etkisi konusunda kimse mutabık değil. Virüs benzer özellikleri göstererek dolaşımda kalmaya devam ediyor. Bu konuda aldığımız tedbirlerin toplum gündemini daha fazla meşgul etmesini gerektiren bir yönü yok. Mutasyonlar konusunda ne iyimser olacak ne de karamsarlığa sebep olacak somut bir tespit maalesef yok."

Hastalığın seyrini değiştirecek olan aşılar ile ilgili de bilgilendirme yapmak istediğini dile getiren Koca, her gelişmeyi zamanında paylaşmaya gayret ettiğini söyledi.

Bakan Koca, bu konuda da gelişmeler oldukça bilgilendirme yaptığını hatırlatarak, "Şu anda Türkiye 100 milyon doz Sinovac ile 90 milyon doz BioNtech ve 50 milyon doz da Sputnik ile anlaşma imzalamış durumdadır. Yaklaşık nüfusumuzun 3 katı kadarlık doz aşı için anlaşmalar imzalanmıştır. Usulsüz belge elde etme hastalığına yakalanmış ve eleştiriyle gerçekleri çarpıtmayı bilinçli olarak ayırt etmeyen birileri çıkıp 'Çin ile anlaşma 50 milyon yapıldı, 100 milyon değil' diyor." ifadelerini kullandı.

- "Çin ile toplam 100 milyon doza karşılık gelen anlaşma imzaladık"

Daha önce Çin ile yapılan anlaşmaları defalarca ve tüm detaylarıyla ifade ettiğini vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

"Anlaşılan Çin ile yapılan anlaşmanın sadece ilk bölümünü esas alarak bir karalama kampanyası başlatmışlar. Çin ile iki seferde her biri 50 milyon doza karşılık gelen toplam 100 milyon doza karşılık gelen bir anlaşma imzaladık. Bugün 'Çin'den aşı gelecekti, nerede?' diye soranlar, dün Çin ile aramızdaki hassas konuları kaşıyarak ilişkilerimizi bozmaya çalışıyorlardı. Başarılı olduklarını söyleyemem ama hasar verdikleri kesin.

'Karşı çıkacağım, eleştireceğim' diye gerçekleri çarpıtmak kimseye fayda vermez. Yalan, dipsiz bir kuyudur ve sahibini o kuyunun dibine er ya da geç gönderir. Hakikat ise güneş gibidir. Ne kadar saklanmak istense de pırıl pırıl aydınlatır. Bugün mücadele bütünlüğü açısından susuyor olmamız edebimizdendir. Bu saldırganlığa sessiz kalacağımız anlamına gelmez. Akif'in dediği gibi 'Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum? Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum."

# Koronavirüs Bilim Kurulu, Kovid-19, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

06 May 2021 - 00:34 AA Ankara- Siyaset

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