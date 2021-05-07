UEFA Avrupa Ligi şampiyonası Türk Takımlarını Etkileyecek!

UEFA Avrupa Ligi'nde İngiltere'nin Manchester United ile İspanya'nın Villarreal takımları arasında oynanacak final maçı, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne elemelerden katılacak Türk takımının durumunu etkileyecek.
İngiltere Premier Lig'de 67 puanla ikinci sırada yer alan Manchester United, sezon sonuna kadar ligi ilk 4 içinde tamamlaması ve UEFA Avrupa Ligi'nde kupaya ulaşması halinde Süper Lig ikincisi, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine ikinci yerine üçüncü eleme turundan başlayacak.
İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 52 puanla 6. sırada yer alan ve ligi ilk 4 içinde tamamlama şansı bulunmayan Villarreal'in Avrupa Ligi şampiyonu olması halinde Süper Lig ikincisi, sezonu daha önce açarak UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine ikinci turdan katılacak.
İki takım arasındaki final mücadelesi, 26 Mayıs Çarşamba günü Polonya'daki Gdansk Stadı'nda oynanacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.