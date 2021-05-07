Muslera'nın giyeceği eldivene taraftarlar karar verecek

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın, sezonun son antrenmanında giyeceği eldivene taraftarlar karar verecek.
Sarı-kırmızılı kulübün iş ortağı Socios.com üzerinden açılan oylama sonucuna göre Muslera, taraftarın seçtiği eldivenle sezonun son antrenmanına çıkarken, oylamaya katılanlar arasından seçilecek bir taraftara da sezon hatırası olarak imzalı eldivenini hediye edecek.
Socios.com üzerinden açılan oylamada $GAL Fan Token sahibi taraftarlar, Uruguaylı kalecinin sezonun son antrenmanında giyeceği eldivenin rengine karar verecek. Fan Token sahibi olan taraftarlar, Galatasaray’ı seçtikten sonra oylama bölümüne giderek, oylarını verebilecekler.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.