Haberler Ankara Haberler Ankara
07 May 2021 - 19:15- Siyaset G: 07 May 2021 - 19:16

266 kuş türünün bulunduğu Kuşcenneti Milli Parkı Nerede?

ABONE OL Google News Sayfamız

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Kuşcenneti Milli Parkı'nı ziyaret etti
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Balıkesir'de 266 kuş türünün bulunduğu Kuşcenneti Milli Parkı'nı ziyaret etti. Bazı programlara katılmak üzere Balıkesir'e gelen Pakdemirli, Manyas ve Bandırma ilçelerinin sınırları içinde Kuşgölü civarında yer alan Kuşcenneti Milli Parkı'nda incelemelerde bulundu.

Gözlem kulesine çıkarak dürbünle kuşları izleyen Pakdemirli, Kuşcenneti Milli Parkı Şefi Ferrah Çakır'dan 24 bin 47 hektar alanı kapsayan bölge hakkında bilgi aldı.

- Pakdemirli'ye mani ve türkü seslendirdiler

Öte yandan Pakdemirli, bölgedeki programları kapsamında Bandırma ilçesinde 114 kadının üye olduğu Gönen Merkez Tuzakçı Hasanbey Tarımsal Kalkınma Kooperatifine ait Umay Çiftliği'ni ziyaret etti.

Kooperatif Başkanı Berrin Yetkin Var'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Pakdemirli, daha sonra çiftlikte çalışan kadınlarla bir araya geldi. Pakdemirli, kendisine mani ve türkü seslendiren kadınlarla bir süre sohbet etti.

Bu ziyaretin ardından Bakan Pakdemirli, Banvit'in Bandırma tesislerinde de incelemelerde bulundu.

Ziyaretlerde Pakdemirli'ye, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Mustafa Canbey ve AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran ile diğer ilgililer eşlik etti.

# bandırma, Banvit, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

07 May 2021 - 19:15 AA - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Sağlık Bakanı Koca: Çin ile anlaşma 100 milyon doz için mask
Sağlık Bakanı Koca: Çin ile anlaşma 100 milyon doz için
Ömer Çelik'ten, Adana Demirspor'a destek çağrısı mask
Ömer Çelik'ten, Adana Demirspor'a destek çağrısı
İsrail Başbakanı Netanyahu koalisyon hükümetini kuramadı mask
İsrail Başbakanı Netanyahu koalisyon hükümetini kuramadı
Türkiye’den Mısır’a heyet gidiyor mask
Türkiye’den Mısır’a heyet gidiyor
Yılın Kültürel Kişiliği ödülüne layık görüldü! Ama o ödülü ve 225 bin euroyu red etti... mask
Yılın Kültürel Kişiliği ödülüne layık görüldü! Ama o ödülü ve 225 bin euroyu red etti...
Doğal gaz fiyatlarına zam yapıldı mask
Doğal gaz fiyatlarına zam yapıldı
Anket BioNTech mi Sinovac mı? Hangi aşıyı tercih etmeliyiz!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
A101, BİM ve ŞOK'a Geçmiş Olsun! Artık Satamayacak Trendyol 10 TL'ye Düşürdü; Marketlerde Yasaklandı! Eski Düzen Bitti! Çok Ucuza Satılıyor... mask
A101, BİM ve ŞOK'a Geçmiş Olsun! Artık Satamayacak Trendyol 10 TL'ye Düşürdü; Marketlerde Yasaklandı! Eski Düzen Bitti! Çok Ucuza Satılıyor...
Hande Erçel Çekti Sütyeni ve Şortunu, Instagram'ı Alevler İçerisine Atıp Tutuşturdu! Yok Böyle Bir Olay... Fahriye Evcen Öylece Kaldı! mask
Hande Erçel Çekti Sütyeni ve Şortunu, Instagram'ı Alevler İçerisine Atıp Tutuşturdu! Yok Böyle Bir Olay... Fahriye Evcen Öylece Kaldı!
Acun Ilıcalı’nın Tek Kalemde Sildiği Survivor Yarışmacısı Finalisti Söyledi! Canlı Yayında Her Şeyi Ortaya Tek Tek Döktü! Meğer Nisa Bölükbaşı… mask
Acun Ilıcalı’nın Tek Kalemde Sildiği Survivor Yarışmacısı Finalisti Söyledi! Canlı Yayında Her Şeyi Ortaya Tek Tek Döktü! Meğer Nisa Bölükbaşı…
Survivor Batuhan Aleyna Kalaycıoğlu’na Karşı Hislerini Dile Getirdi! Bundan Sonra Kırmızı Takım Aşk Kokacak! Ayşe Restini Çekti! “O Kadar Mutluyum Ki..” mask
Survivor Batuhan Aleyna Kalaycıoğlu’na Karşı Hislerini Dile Getirdi! Bundan Sonra Kırmızı Takım Aşk Kokacak! Ayşe Restini Çekti! “O Kadar Mutluyum Ki..”
Survivor Adası Resmen Parçalara Ayrıldı! Artık Yarışmacılar Bilincini Kaybetti, Önemli Olan Şey Yarışma Değil! Herkes Delirmiş Gibi... mask
Survivor Adası Resmen Parçalara Ayrıldı! Artık Yarışmacılar Bilincini Kaybetti, Önemli Olan Şey Yarışma Değil! Herkes Delirmiş Gibi...
Acun Ilıcalı'nın Ağzı Açık Kaldı! Aleyna Kalaycıoğlu Şimdi Köşeyi Döndü! Takımlar ve Ortalık Fena Karıştı! Neler Oldu Neler... mask
Acun Ilıcalı'nın Ağzı Açık Kaldı! Aleyna Kalaycıoğlu Şimdi Köşeyi Döndü! Takımlar ve Ortalık Fena Karıştı! Neler Oldu Neler...

GALERİ

Çin Nihayet Suskunluğunu Bozdu! "Düşen Roket'in Zarara Yol Açma İhtimali Yok!" mask
Çin Nihayet Suskunluğunu Bozdu! "Düşen Roket'in Zarara Yol Açma İhtimali Yok!"
Cüneyt Çakır'ın 29. Derbi Maçı! İşte İstatistikler ve Merak Edilenler! mask
Cüneyt Çakır'ın 29. Derbi Maçı! İşte İstatistikler ve Merak Edilenler!
Ankara Emniyetinden Marketlere Sıkı Denetim! Genelge Dışı Ürünleri Satanlara Ceza Yağdı! mask
Ankara Emniyetinden Marketlere Sıkı Denetim! Genelge Dışı Ürünleri Satanlara Ceza Yağdı!
Koronavirüs İçin İlaç Müjdesi! Avrupa İlaç Ajansı Değerlendirmeye Aldı! mask
Koronavirüs İçin İlaç Müjdesi! Avrupa İlaç Ajansı Değerlendirmeye Aldı!
Survivor'da Aşk, Her Şeyin Önüne Geçti! Oyunları Bıraktılar, Ayşe - Poyraz Adadan Ayrılıyor mu? Soluğu Nikah Salonunda mı Alacaklar mask
Survivor'da Aşk, Her Şeyin Önüne Geçti! Oyunları Bıraktılar, Ayşe - Poyraz Adadan Ayrılıyor mu? Soluğu Nikah Salonunda mı Alacaklar
Çalışma İzni Görev Belgesi Olanlar Dikkat! Bakanlık O Belgelere El Attı! mask
Çalışma İzni Görev Belgesi Olanlar Dikkat! Bakanlık O Belgelere El Attı!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status