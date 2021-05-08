Lille, Burak'ın golleriyle şampiyonluğa koşuyor

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Lille, deplasmanda Lens'i milli futbolcu Burak Yılmaz'ın golleriyle 3-0 mağlup etti. Ligin 36. haftasında Bollaert-Delelis Stadı'nda şampiyonluk yarışındaki Lille, Lens'e konuk oldu.

Burak Yılmaz, karşılaşmanın 4. (Penaltıdan) ve 40. dakikalarda attığı gollerle takımını 2-0 öne geçirdi. Jonathan David de 60. dakikada attığı golle farkı 3'e çıkardı.

Lens, Michelin'in 35. dakikada kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.

Lille'de Zeki Çelik 75 dakika sahada kalırken, Yusuf Yazıcı 75. dakikada Burak Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu. Mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılan Lille, puanını 79'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Lens ise 56 puanda kaldı.

Lille, bu sezon kalan son 2 lig maçını kazanması halinde Ligue 1'de 10 yıl sonra şampiyonluk kupasını müzesine götürecek.