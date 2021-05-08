Haberler Ankara Haberler Ankara
08 May 2021 - 00:28- Spor G: 08 May 2021 - 00:29

Lille, Burak'ın golleriyle şampiyonluğa koşuyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Lille, Burak Yılmaz'ın golleriyle Lens'i 3-0 yendi
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Lille, deplasmanda Lens'i milli futbolcu Burak Yılmaz'ın golleriyle 3-0 mağlup etti. Ligin 36. haftasında Bollaert-Delelis Stadı'nda şampiyonluk yarışındaki Lille, Lens'e konuk oldu.

Burak Yılmaz, karşılaşmanın 4. (Penaltıdan) ve 40. dakikalarda attığı gollerle takımını 2-0 öne geçirdi. Jonathan David de 60. dakikada attığı golle farkı 3'e çıkardı.

Lens, Michelin'in 35. dakikada kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.

Lille'de Zeki Çelik 75 dakika sahada kalırken, Yusuf Yazıcı 75. dakikada Burak Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu. Mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılan Lille, puanını 79'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Lens ise 56 puanda kaldı.

Lille, bu sezon kalan son 2 lig maçını kazanması halinde Ligue 1'de 10 yıl sonra şampiyonluk kupasını müzesine götürecek.
# burak yılmaz, Fransa, Ligue 1, lille

08 May 2021 - 00:28 AA - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Muslera'nın giyeceği eldivene taraftarlar karar verecek mask
Muslera'nın giyeceği eldivene taraftarlar karar verecek
UEFA Avrupa Ligi şampiyonası Türk Takımlarını Etkileyecek! mask
UEFA Avrupa Ligi şampiyonası Türk Takımlarını Etkileyecek!
Genel Kurul İptali Tartışmalarına Cevap Geldi! Galatasaray'da Sular Durulmuyor! mask
Genel Kurul İptali Tartışmalarına Cevap Geldi! Galatasaray'da Sular Durulmuyor!
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oldu mask
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oldu
Ankara Kulüpleri Süper Lig'de Ateş Çemberinde! MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği Tutunma Mücadelesi İçinde! mask
Ankara Kulüpleri Süper Lig'de Ateş Çemberinde! MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği Tutunma Mücadelesi İçinde!
Gaziantep Kalan Maçlarla Yükselişe Geçmek İstiyor! Puanlara Talipler! mask
Gaziantep Kalan Maçlarla Yükselişe Geçmek İstiyor! Puanlara Talipler!
Anket BioNTech mi Sinovac mı? Hangi aşıyı tercih etmeliyiz!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
A101, BİM ve ŞOK'a Geçmiş Olsun! Artık Satamayacak Trendyol 10 TL'ye Düşürdü; Marketlerde Yasaklandı! Eski Düzen Bitti! Çok Ucuza Satılıyor... mask
A101, BİM ve ŞOK'a Geçmiş Olsun! Artık Satamayacak Trendyol 10 TL'ye Düşürdü; Marketlerde Yasaklandı! Eski Düzen Bitti! Çok Ucuza Satılıyor...
Acun Ilıcalı Milyarder Olabilir! Survivor'dan Kazandığı O Para Akıl İşi Değil, Kimse Hayallerine Sığdıramıyor! Sadece Yarışmacılar Milyon... mask
Acun Ilıcalı Milyarder Olabilir! Survivor'dan Kazandığı O Para Akıl İşi Değil, Kimse Hayallerine Sığdıramıyor! Sadece Yarışmacılar Milyon...
Survivor'da Aşk, Her Şeyin Önüne Geçti! Oyunları Bıraktılar, Ayşe - Poyraz Adadan Ayrılıyor mu? Soluğu Nikah Salonunda mı Alacaklar mask
Survivor'da Aşk, Her Şeyin Önüne Geçti! Oyunları Bıraktılar, Ayşe - Poyraz Adadan Ayrılıyor mu? Soluğu Nikah Salonunda mı Alacaklar
Survivor'da İsmail'le İlgili Gerçeği O Yarışmacı İtiraf Etti! Meğer Her Şey Yalanmış, İsmail Her Şeyi Bilerek Yapmış! mask
Survivor'da İsmail'le İlgili Gerçeği O Yarışmacı İtiraf Etti! Meğer Her Şey Yalanmış, İsmail Her Şeyi Bilerek Yapmış!
Kuruluş Osman’da Akıllara Durgunluk Veren Hata! Sosyal Medya Çalkalanıyor… “Yayından Kaldırılabilir..." mask
Kuruluş Osman’da Akıllara Durgunluk Veren Hata! Sosyal Medya Çalkalanıyor… “Yayından Kaldırılabilir..."
Survivor'da Tarihi İfşa! İsmail'le İlgili O İsim de Konuştu... Meğer Görücü Usulüymüş! Yer Yerinden Oynayacak, İsmail Nişanı Atacak! mask
Survivor'da Tarihi İfşa! İsmail'le İlgili O İsim de Konuştu... Meğer Görücü Usulüymüş! Yer Yerinden Oynayacak, İsmail Nişanı Atacak!

GALERİ

Acun Ilıcalı Milyarder Olabilir! Survivor'dan Kazandığı O Para Akıl İşi Değil, Kimse Hayallerine Sığdıramıyor! Sadece Yarışmacılar Milyon... mask
Acun Ilıcalı Milyarder Olabilir! Survivor'dan Kazandığı O Para Akıl İşi Değil, Kimse Hayallerine Sığdıramıyor! Sadece Yarışmacılar Milyon...
"Masumiyet Dizisi Yayından Kaldırılıyor!" Yine Bir Şiddet Sahnesi Ekranlara Verildi, Milyonlar Linç Etti! "Yazıklar Olsun" mask
"Masumiyet Dizisi Yayından Kaldırılıyor!" Yine Bir Şiddet Sahnesi Ekranlara Verildi, Milyonlar Linç Etti! "Yazıklar Olsun"
Survivor'da Tarihi İfşa! İsmail'le İlgili O İsim de Konuştu... Meğer Görücü Usulüymüş! Yer Yerinden Oynayacak, İsmail Nişanı Atacak! mask
Survivor'da Tarihi İfşa! İsmail'le İlgili O İsim de Konuştu... Meğer Görücü Usulüymüş! Yer Yerinden Oynayacak, İsmail Nişanı Atacak!
Survivor Yarışmacısı Öykü Nişanı Attı! Artık Bitti... Evlilik Teklifine "Evet" Demişti! Artık Yoklar... Twitter Sallanıyor! mask
Survivor Yarışmacısı Öykü Nişanı Attı! Artık Bitti... Evlilik Teklifine "Evet" Demişti! Artık Yoklar... Twitter Sallanıyor!
Bayram Namazı Detayları Belli Oldu! Bu Şartlarda Kılınacak, İşte Saatler! mask
Bayram Namazı Detayları Belli Oldu! Bu Şartlarda Kılınacak, İşte Saatler!
Çin Nihayet Suskunluğunu Bozdu! "Düşen Roket'in Zarara Yol Açma İhtimali Yok!" mask
Çin Nihayet Suskunluğunu Bozdu! "Düşen Roket'in Zarara Yol Açma İhtimali Yok!"
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status