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08 May 2021 - 01:21- Siyaset G: 08 May 2021 - 01:22

Lille Belediyesi'nden Teşekkür! Burak'ın Heykelini dikeceğiz...

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Lille Belediyesi, "Böyle devam ederse Burak'ın (Yılmaz) heykelini yapacağız" paylaşımında bulundu
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Fransa'nın Lille kentinde, belediye, Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille'in Lens ile oynadığı karşılaşmada 2 gol atan milli futbolcu Burak Yılmaz'ın başarısını vurgulamak için "Böyle devam ederse Burak'ın heykelini yapacağız." mesajını paylaştı.

Lille Belediyesi, Twitter hesabından, Burak Yılmaz'ın 2 gol atmasının ardından Lille kulübünün "Patron önceden konuşmaz. Sahada cevap verir. Kral @yilmazburak17." şeklindeki paylaşımına yanıt verdi.

Belediye, milli futbolcunun başarısını vurgulamak için, "Böyle devam ederse Burak'ın heykelini yapacağız. Burak Yılmaz'dan 2 gol." ifadesini kullandı.

Burak Yılmaz, ligin 36. haftasında Lille'in Lens'i 3-0 yendiği karşılaşmada 2 gol kaydetmişti. 35 yaşındaki forvet, sakatlıktan yeni çıkmasına rağmen, Ligue 1'de şampiyonluk yarışının çekişmeli hale geldiği son haftalarda golleriyle takımına katkıda bulunmaya devam etti.

Ligde sezon çıktığı 26 maçta 15 gol kaydeden Burak, takımın en çok gol atan oyuncusu konumunda. Burak Yılmaz, Lille'de aralık ve nisan aylarının futbolcusu seçilmişti.

# burak yılmaz, Fransa, Ligue 1, lille

08 May 2021 - 01:21 AA - Siyaset

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