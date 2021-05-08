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08 May 2021 - 11:19- Belediyeler G: 08 May 2021 - 11:20

Ankaralı Berberlerden Anlamlı Çağrı: Koltuklarımız boş kalmasın

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Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara 11 Mayıs Berberler ve Kuaförler Gününde işlerinin başında olmak istediklerini kaydetti.
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Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara 11 Mayıs Berberler ve Kuaförler Gününde işlerinin başında olmak istediklerini kaydetti. Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinin berber esnafına ağır bir faturasının olacağını belirten Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara 11 Mayıs Berberler ve Kuaförler Gününde dükkanlarını açarak bir nefes almak istediklerini söyledi.

Oda Başkanı Kara Koltuklarımız boş kalmasın. 2020de koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle 51 gün işyerlerimiz kapalı kalmış ve  11 Mayısta açılınca bu günü her yıl berberler ve kuaförler günü  olarak kutlama kararı almıştık. Dolayısıyla yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi 11 Mayısta hatta 12 Mayıs arife günü dükkanlarımızı açıp 17 günlük tam kapanmadan dolayı yaşadığımız mağduriyetin bir nebze de olsa giderilmesini istiyoruz. En azından bir gün de olsa iki gün de olsa bir nefes almış oluruz. Üyelerimiz tarafından bu kısa süreçte mutlaka dükkan açmamız gerektiği hususunda yoğun talepler geliyor bize. Anneler Gününde çiçekçiler açık  pazarcılar haftanın belirlenen gününde hizmet verebiliyor Bayram öncesi berberler olarak bizler de en az iki gün şeklinde çalışmak müşterilerimize hizmet vermek istiyoruz. Üstelik Bayram öncesinde insanlarımız saç bakımı için berber ve kuaför salonlarına gittikleri zaman kendilerini mutlu hissediyorlar. Biz randevu sistemi ile çalışıyoruz hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyarak salonlarımızın açılmasını istiyoruz. Bunun için Devlet büyüklerimiz Sayın Cumhurbaşkanımızdan İçişleri Bakanımız ve Ticaret Bakanımızdan bizlere yardımcı olmalarını bir kolaylık göstermelerini bekliyoruz. Bayram öncesi Berberler ve Kuaförler Gününde bizim de yüzümüz gülsün. ifadelerini kullandı.
# Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara, 11 Mayıs Berberler ve Kuaförler Günü

08 May 2021 - 11:19 - Belediyeler

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