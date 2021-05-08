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08 May 2021 - 20:37- Spor G: 08 May 2021 - 20:38

Avrupa Ligi Çıkmazı Devam Ediyor! Devler Devam Kararı Aldı!

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Avrupa Süper Lig'i oluşumu UEFA ve FIFA'dan gelen baskılarla dağılma noktasına gelmişti. Üst üste ayrılıklar yaşanan Lig'de Barcelona, Juventus ve Real Madrid kalmıştı. Gündem'den düşmeyen Lig için bu 3 takım bomba bir açıklama yaptı. İşte detaylar...

Ali Kurt
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"Avrupa Süper Ligi" adlı girişimin içinde yer almaya devam eden Juventus, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, UEFA'dan gelen "tehditlere" rağmen mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini duyurdu.

Kulüplerden yapılan ortak açıklamada, söz konusu girişime katılan kulüplere UEFA ve FIFA tarafından yapılan baskıların kabul edilemez bulunduğu belirtilerek, "Süper Lig'i kuran takımların bu girişimden çıkması için uygulanan baskı, tehdit ve yaptırımlar devam etmektedir. Biz, futbol ekosistemine uygun çözümler getirme hakkı ve sorumluluğunu, yapıcı diyaloglarla geliştirme konusunda kararlılığımızı sürdüreceğiz. Bu konunun yargı süreci devam ediyor ve karar açıklanana kadar UEFA ve FIFA'nın olaya dahil olmaması gerekir. Ama bu kurumlar, yargı sürecini görmezden gelerek bu süreçte kurucu kulüplere ceza vermeye devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Avrupa futbolunda sosyal ve ekonomik durumlarda yaşanan endişelerin ardından yeni yapısal reformlara ihtiyaç duyulması nedeniyle Avrupa Süper Ligi'nin 18 Nisan'da kurulduğu vurgulanan açıklamada, "Futbol ve ekosistemi açısından gelinen son noktaya bakıldığında, kurucu kulüpler, bu girişimin sadece UEFA ve FIFA tarafından tanınması halinde yasal zemine oturtularak devam edebileceği konusunda anlaştı. Buna rağmen UEFA ve FIFA, taraflarla iletişim kanalı yollarını tamamen kapattı." değerlendirmesi yapıldı.

Futbolun popülaritesini ve seyirci sayısını artırmasının yanı sıra kadın futbolunun gelişimine önayak olması için tarihi bir fırsat niteliği taşıması gerekçeleriyle Süper Lig projesine söz konusu 12 kulübün kurulum aşamasında destek olduğu ve yaşanan gelişmelerin ardından bu kararlarını yeniden gözden geçirmek zorunda bırakıldıkları belirtildi.

UEFA tarafından 9 kulübe verilen maddi yaptırımlara da değinilen açıklamada, "Süper Lig'i kurduğumuz kulüplerden 9'u ve dostlarımız, dün UEFA tarafından verilen yaptırımlar ve yaptıkları taaddütlerle tutarsız ve çelişkili bir pozisyonun içine sokulmuştur. Buna rağmen, haftalar önce 12 kulüp tarafından başlatılan Süper Lig girişimi henüz sona ermedi. Futbolun tarihini onurlandırmak, taraftarlara ve paydaşlara olan sorumluluğumuzu yerine getirmek, futbolun iyiliği ve finansal ölçekte sürdürülebilirliğini sağlamak için, sorumlu bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. UEFA'nın devam ettirdiği tehdit ve baskılara rağmen futbol için uygun çözümler üretmeye çabalayacağız. FIFA, UEFA ve diğer futbol paydaşlarını, yasaların koruyuculuğu eşliğinde baskı olmayan ve saygının hakim olduğu bir ortamda bu konuları tartışma çağrımızı, tekrarlıyoruz. " şeklinde görüş belirtildi.

İngiltere'nin Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'nın Milan, Inter ve Juventus, İspanya'nın Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, geçen ay ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararı aldıklarını duyurmuştu.

UEFA, FIFA, ülke federasyonları ve taraftarların yoğun tepkisinin ardından Real Madrid, Barcelona ve Juventus haricindeki kulüpler girişimden çekildiklerini açıklamıştı. UEFA, girişimden çekilen kulüplere, UEFA'nın kulüp turnuvalarına bağlılıklarını teyit eden ve bundan cayılması halinde büyük miktarda para cezasına çarptırılmalarına yol açacak mutabakat imzalandığını dün duyurmuştu.



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08 May 2021 - 20:37 AA Ankara- Spor

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