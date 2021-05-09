Haberler Ankara Haberler Ankara
09 May 2021 - 00:13- Spor G: 09 May 2021 - 00:28

Emre Belözoğlu, Ankaragücü maçı sonrası konuştu: Fenerbahçe'nin yolu açık olacak!

ABONE OL Google News Sayfamız

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçının ardından. Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu: "Bugünün bizim camiamız adına önemli bir gün olduğunu düşünüyorum. İnşallah sonu güzel olacak"
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, Süper Lig'in 40. haftasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendikleri maçla ilgili, "Bugünün bizim camiamız adına önemli bir gün olduğunu düşünüyorum. İnşallah sonu güzel olacak." dedi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Emre Belözoğlu, İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutlayarak sözlerine başladı.

Her iki takımın da sahaya kazanmak için çıktığını aktaran Belözoğlu, "Maçta tüm senenin en kötü yarısını oynadık. İki kere şut atabildik, pozisyonlar verdik. İlk yarıda ciddi anlamda hayal kırıklığı yaşadık. İkinci yarıda oyuncularımız istekleri, arzularıyla, Fenerbahçe duruşuyla net bir oyun ortaya koydu. 7-8 fırsata girdik. Bugün gerçekten bizim adımıza önemli bir galibiyet oldu. Tüm camiayı ayağa kaldıracak, yeni hayallere ulaştıracak sinerjiyi oluşturduk. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'nin yolu açık. Güzel günler olacak. Büyük cümleler kurmadık, sezon sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi söyledik. Allah'ın izniyle inanıyoruz." diye konuştu.

Tesadüflere inanmadığını dile getiren Belözoğlu, "Şampiyonluk yolundaki bu tarz goller hiçbir zaman tesadüfi olmuyor, kadere etki ediyor. İnandığımız yolda ilerlemek, kader kapılarının açılması için istemek gerekiyor. İkinci yarı net gösterdik. Sonuna kadar devam edeceğimizi herkese hissettirdik." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk şanslarını da değerlendiren Belözoğlu, "İlk gün söylediğim gibi, sonuna kadar mücadele edeceğiz. Camia olarak da inanıyoruz. Bugünün bizim camiamız adına önemli bir gün olduğunu düşünüyorum. İnşallah sonu güzel olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Belözoğlu, takımının başında çıktığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik aldıklarının ve yenilgi yaşamadıklarının hatırlatılması üzerine, "Kendi performansımı büyük Fenerbahçe camiası ve taraftarı değerlendirir. Ben elimden geldiğince özveriyle, inançla sahanın kenarında bana verilen görevi yerine getirmeye çalışıyorum. Mutluyum. İnşallah devamı gelir." diyerek sözlerini tamamladı.

# emre belözoğlu, fenerbahçe, futbol, MKE Ankaragücü, süperlig

09 May 2021 - 00:13 AA Ankara- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Avrupa Ligi Çıkmazı Devam Ediyor! Devler Devam Kararı Aldı! mask
Avrupa Ligi Çıkmazı Devam Ediyor! Devler Devam Kararı Aldı!
Fenerbahçe 2. Kez Yıkıldı! Tahkim Kurulu İtirazı Reddeti! mask
Fenerbahçe 2. Kez Yıkıldı! Tahkim Kurulu İtirazı Reddeti!
Lille, Burak'ın golleriyle şampiyonluğa koşuyor mask
Lille, Burak'ın golleriyle şampiyonluğa koşuyor
Muslera'nın giyeceği eldivene taraftarlar karar verecek mask
Muslera'nın giyeceği eldivene taraftarlar karar verecek
UEFA Avrupa Ligi şampiyonası Türk Takımlarını Etkileyecek! mask
UEFA Avrupa Ligi şampiyonası Türk Takımlarını Etkileyecek!
Genel Kurul İptali Tartışmalarına Cevap Geldi! Galatasaray'da Sular Durulmuyor! mask
Genel Kurul İptali Tartışmalarına Cevap Geldi! Galatasaray'da Sular Durulmuyor!
Anket BioNTech mi Sinovac mı? Hangi aşıyı tercih etmeliyiz!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
A101, BİM ve ŞOK'a Geçmiş Olsun! Artık Satamayacak Trendyol 10 TL'ye Düşürdü; Marketlerde Yasaklandı! Eski Düzen Bitti! Çok Ucuza Satılıyor... mask
A101, BİM ve ŞOK'a Geçmiş Olsun! Artık Satamayacak Trendyol 10 TL'ye Düşürdü; Marketlerde Yasaklandı! Eski Düzen Bitti! Çok Ucuza Satılıyor...
Survivor’da Acun Ilıcalı’nın Yanında Büyük Kavga! “Delikanlı Ol” Dedi, Yumruğu Yedi! İsmail Balaban Çileden Çıktı, Yerinden Kalktığı Gibi… mask
Survivor’da Acun Ilıcalı’nın Yanında Büyük Kavga! “Delikanlı Ol” Dedi, Yumruğu Yedi! İsmail Balaban Çileden Çıktı, Yerinden Kalktığı Gibi…
Maraşlı'nın Mahur'undan Mini Şortlu ve İç Çamaşırlı Paylaşım! Sosyal Medya Kilitlenip Kaldı, Uygulama Çöktü! “Maraşlı Görmesin!” mask
Maraşlı'nın Mahur'undan Mini Şortlu ve İç Çamaşırlı Paylaşım! Sosyal Medya Kilitlenip Kaldı, Uygulama Çöktü! “Maraşlı Görmesin!”
Survivor Reşat Yeniden Yarışmaya mı Katılıyor? Onun İçin Survivor Halen Bitmedi, Yeni Başlıyor! Acun Ilıcalı Harekete Geçecek Mi? Sosyal Medya Bunu Konuşuyor! mask
Survivor Reşat Yeniden Yarışmaya mı Katılıyor? Onun İçin Survivor Halen Bitmedi, Yeni Başlıyor! Acun Ilıcalı Harekete Geçecek Mi? Sosyal Medya Bunu Konuşuyor!
Survivor Hayrettin Adanın İç Yüzünü İtiraf Etti! Panorama’da Yer Yerinden Oynadı! İfşaları Survivor Tarihini Salladı! Meğer Perde Arkası… mask
Survivor Hayrettin Adanın İç Yüzünü İtiraf Etti! Panorama’da Yer Yerinden Oynadı! İfşaları Survivor Tarihini Salladı! Meğer Perde Arkası…
Survivor Melis Her Şeyi Açıkladı! Hayrettin Arka Çıktı, Olanlar Oldu! İsmail ve Batuhan Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Şok Etti! Meğer İki İsim… mask
Survivor Melis Her Şeyi Açıkladı! Hayrettin Arka Çıktı, Olanlar Oldu! İsmail ve Batuhan Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Şok Etti! Meğer İki İsim…

GALERİ

Emre Belözoğlu, Ankaragücü maçı sonrası konuştu: Fenerbahçe'nin yolu açık olacak! mask
Emre Belözoğlu, Ankaragücü maçı sonrası konuştu: Fenerbahçe'nin yolu açık olacak!
Ankara'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi mask
Ankara'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Mavera 26. Bölüm Final Full İzle! 7 Mayıs Mavera Final Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Mavera 26. Bölüm Final Full İzle! 7 Mayıs Mavera Final Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Ankara Valisi Vasip Şahin, Pursaklar'da Kovid-19 tedbirlerini denetledi mask
Ankara Valisi Vasip Şahin, Pursaklar'da Kovid-19 tedbirlerini denetledi
Acun Ilıcalı’nın Tek Kalemde Silmesinin Nedeni Ortaya Çıktı! ‘Terbiyesizce’ Yazıları Kadınları Ayağa Kaldırdı! “Annen, Kardeşin Yok Mu Senin Utanmaz!” mask
Acun Ilıcalı’nın Tek Kalemde Silmesinin Nedeni Ortaya Çıktı! ‘Terbiyesizce’ Yazıları Kadınları Ayağa Kaldırdı! “Annen, Kardeşin Yok Mu Senin Utanmaz!”
Masumlar Apartmanı Dizisinde Naci’ye Ne Olduğu Ortaya Çıktı! Safiye Acı Gerçeği Öğrendi, Han Şimdi Hapı Yuttu! Safiye Üzerini Çizdi! Neler Oluyor? mask
Masumlar Apartmanı Dizisinde Naci’ye Ne Olduğu Ortaya Çıktı! Safiye Acı Gerçeği Öğrendi, Han Şimdi Hapı Yuttu! Safiye Üzerini Çizdi! Neler Oluyor?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status