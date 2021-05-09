Haberler Ankara Haberler Ankara
09 May 2021 - 00:55- Dünya G: 09 May 2021 - 00:56

Ankara Kocatepe Camisi'nde Kadir Gecesi'ne özel program yapıldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun: "Mescid-i Aksa'da mabet masumiyetinin dahi gözetilmeden ibadet halindeki din kardeşlerimize saldırıların gerçekleştiğini görüyor, üzülüyor ve kederleniyoruz. Duamız odur ki en kısa zamanda aklıselim hakim olur ve bu saldırılar son bulur"
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Kadir Gecesi dolayısıyla Kocatepe Camisi'nde özel program düzenlendi. Kocatepe Camisi'nde yatsı namazının ardından düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve salavatlarla başladı. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun, Kadir Gecesi'nin önemini anlatan vaaz verdi.

Hüzün ve sevinci birlikte yaşadıklarını ifade eden Argun, Kadir Gecesi Kovid-19 salgını sebebiyle camilerde idrak edilemediği ve ramazan ayının sonuna yaklaştıkları için hüzünlü olduklarını belirtti. Argun, İsrail'in Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara yönelik saldırısına tepki göstererek, "Mescid-i Aksa'da mabet masumiyetinin dahi gözetilmeden ibadet halindeki din kardeşlerimize saldırıların gerçekleştiğini görüyor, üzülüyor ve kederleniyoruz. Duamız odur ki en kısa zamanda aklıselim hakim olur ve bu saldırılar son bulur." dedi.

Kadir Gecesi'ne kavuştukları için de sevinçli olduklarını dile getiren Argun, Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı olduğunun buyrulduğunu hatırlattı. Argun, bin ayın, 83 yıl 4 ay yani ortalama bir insan ömrü kadar olduğuna dikkati çekerek, Kadir Gecesi'nin Allah'ın bir hediyesi olduğunu kaydetti.

Program, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt'un duasının ardından sona erdi. Öte yandan Kadir Gecesi dolayısıyla yatsı ezanlarının ardından tüm camilerden tekbir, salavat ve dualar okundu.

# Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun, Kadir Gecesi, Kocatepe Camisi, Ramazan

09 May 2021 - 00:55 AA Ankara- Dünya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Trump'tan boykot çağrısı! Beyzbol ligini neden boykot ediyor? mask
Trump'tan boykot çağrısı! Beyzbol ligini neden boykot ediyor?
Yunanistan yine sallandı! 5,9 büyüklüğünde deprem korkuttu... mask
Yunanistan yine sallandı! 5,9 büyüklüğünde deprem korkuttu...
ABD açıkladı! Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini veren kişi Prens bin Selman mask
ABD açıkladı! Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini veren kişi Prens bin Selman
Şok Anket: ABD'lilerin yüzde 57'si Trump'ın... mask
Şok Anket: ABD'lilerin yüzde 57'si Trump'ın...
Son Dakika... Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Kovid-19 testi pozitif çıktı mask
Son Dakika... Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
Afganistan'da Kabil Vali Yardımcısı bombalı saldırıda öldü mask
Afganistan'da Kabil Vali Yardımcısı bombalı saldırıda öldü
Anket BioNTech mi Sinovac mı? Hangi aşıyı tercih etmeliyiz!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
A101, BİM ve ŞOK'a Geçmiş Olsun! Artık Satamayacak Trendyol 10 TL'ye Düşürdü; Marketlerde Yasaklandı! Eski Düzen Bitti! Çok Ucuza Satılıyor... mask
A101, BİM ve ŞOK'a Geçmiş Olsun! Artık Satamayacak Trendyol 10 TL'ye Düşürdü; Marketlerde Yasaklandı! Eski Düzen Bitti! Çok Ucuza Satılıyor...
Survivor’da Acun Ilıcalı’nın Yanında Büyük Kavga! “Delikanlı Ol” Dedi, Yumruğu Yedi! İsmail Balaban Çileden Çıktı, Yerinden Kalktığı Gibi… mask
Survivor’da Acun Ilıcalı’nın Yanında Büyük Kavga! “Delikanlı Ol” Dedi, Yumruğu Yedi! İsmail Balaban Çileden Çıktı, Yerinden Kalktığı Gibi…
Maraşlı'nın Mahur'undan Mini Şortlu ve İç Çamaşırlı Paylaşım! Sosyal Medya Kilitlenip Kaldı, Uygulama Çöktü! “Maraşlı Görmesin!” mask
Maraşlı'nın Mahur'undan Mini Şortlu ve İç Çamaşırlı Paylaşım! Sosyal Medya Kilitlenip Kaldı, Uygulama Çöktü! “Maraşlı Görmesin!”
Survivor Reşat Yeniden Yarışmaya mı Katılıyor? Onun İçin Survivor Halen Bitmedi, Yeni Başlıyor! Acun Ilıcalı Harekete Geçecek Mi? Sosyal Medya Bunu Konuşuyor! mask
Survivor Reşat Yeniden Yarışmaya mı Katılıyor? Onun İçin Survivor Halen Bitmedi, Yeni Başlıyor! Acun Ilıcalı Harekete Geçecek Mi? Sosyal Medya Bunu Konuşuyor!
Survivor Hayrettin Adanın İç Yüzünü İtiraf Etti! Panorama’da Yer Yerinden Oynadı! İfşaları Survivor Tarihini Salladı! Meğer Perde Arkası… mask
Survivor Hayrettin Adanın İç Yüzünü İtiraf Etti! Panorama’da Yer Yerinden Oynadı! İfşaları Survivor Tarihini Salladı! Meğer Perde Arkası…
Survivor Melis Her Şeyi Açıkladı! Hayrettin Arka Çıktı, Olanlar Oldu! İsmail ve Batuhan Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Şok Etti! Meğer İki İsim… mask
Survivor Melis Her Şeyi Açıkladı! Hayrettin Arka Çıktı, Olanlar Oldu! İsmail ve Batuhan Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Şok Etti! Meğer İki İsim…

GALERİ

İmam Nikahı Nasıl Düşer? Nasıl Bozulur? Dini Boşanma Nasıl Gerçekleşir? mask
İmam Nikahı Nasıl Düşer? Nasıl Bozulur? Dini Boşanma Nasıl Gerçekleşir?
Marketten Ne Almak Yasak? Marketlerde Neler Satılamayacak?  Marketlerde Satışı Yasaklanan Ürünler mask
Marketten Ne Almak Yasak? Marketlerde Neler Satılamayacak?  Marketlerde Satışı Yasaklanan Ürünler
Camilerde Ramazan Bayramı Namazı Kılınacak Mı? Bayramda Camiler Açık Mı? mask
Camilerde Ramazan Bayramı Namazı Kılınacak Mı? Bayramda Camiler Açık Mı?
Arka Sokaklar Ne Zaman Sezon Finali Yapıyor? Arka Sokaklar 16. Sezon Olacak Mı? mask
Arka Sokaklar Ne Zaman Sezon Finali Yapıyor? Arka Sokaklar 16. Sezon Olacak Mı?
Ankara'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi mask
Ankara'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Mavera 26. Bölüm Final Full İzle! 7 Mayıs Mavera Final Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Mavera 26. Bölüm Final Full İzle! 7 Mayıs Mavera Final Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status