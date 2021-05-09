Ankara Kocatepe Camisi'nde Kadir Gecesi'ne özel program yapıldı

Kadir Gecesi dolayısıyla Kocatepe Camisi'nde özel program düzenlendi. Kocatepe Camisi'nde yatsı namazının ardından düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve salavatlarla başladı. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun, Kadir Gecesi'nin önemini anlatan vaaz verdi.

Hüzün ve sevinci birlikte yaşadıklarını ifade eden Argun, Kadir Gecesi Kovid-19 salgını sebebiyle camilerde idrak edilemediği ve ramazan ayının sonuna yaklaştıkları için hüzünlü olduklarını belirtti. Argun, İsrail'in Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara yönelik saldırısına tepki göstererek, "Mescid-i Aksa'da mabet masumiyetinin dahi gözetilmeden ibadet halindeki din kardeşlerimize saldırıların gerçekleştiğini görüyor, üzülüyor ve kederleniyoruz. Duamız odur ki en kısa zamanda aklıselim hakim olur ve bu saldırılar son bulur." dedi.

Kadir Gecesi'ne kavuştukları için de sevinçli olduklarını dile getiren Argun, Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı olduğunun buyrulduğunu hatırlattı. Argun, bin ayın, 83 yıl 4 ay yani ortalama bir insan ömrü kadar olduğuna dikkati çekerek, Kadir Gecesi'nin Allah'ın bir hediyesi olduğunu kaydetti.

Program, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt'un duasının ardından sona erdi. Öte yandan Kadir Gecesi dolayısıyla yatsı ezanlarının ardından tüm camilerden tekbir, salavat ve dualar okundu.