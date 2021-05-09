Kayhan Pinç'ten alkışlanacak hareket

Ezel, Uçurum, Uyanış Büyük Selçuklu, Arıza gibi dizilerde rol alan şu anda Çukur dizisinin kadrosunda yer alan oyuncu Kayhan Pinç, çok önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.



Saçlarını kemoterapi gören kanser hastası çocuklar için bağışladı. Farkındalık yaratmak istediğini dile getiren Kayhan Pinç, ”Bu kampanyayı internette tesadüfen gördüm. Dizi projesi için saçımı kestirmem gerekiyordu ve o an dedim ki; saçım çöpe gideceğine hayırlı bir işe vesile olsun. Tedavi olan kardeşlerimize desteğe her zaman varım" diye konuştu.

BARBAROS'UN KADROSUNDA

Rol aldığı iddialı yapımlarla başarısını ortaya koyan Kayhan Pinç, bir yandan final yapmaya hazırlanan 'Çukur'un çekimlerine devam ederken, bir yandan da yeni sezon için, TRT'nin iddialı dizisi Barbaros'un kadrosuna katıldı. Ünlü oyuncu, Barbaros'ta sürpriz bir karakterle izleyici karşısına çıkacağını söyledi.

KAYHAN PİNÇ KİMDİR?

Kayhan Pinç 20 Ağustos 1987 yılında İstanbul Fatih'te doğdu. Lise zamanında dizi sektörüne atılmıştır ve çeşitli dizilerde rol almıştır. Ezel, Uçurum, Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde 'Baybüre' karakterini ardından Arıza dizisinde 'Cellat' karakterini oynamıştır.

Ay yapım imzalı başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzal Korel'in rol aldığı Karadayı dizisinde rol almıştır. Çukur dizisinde 3 sezondur oyunculuk hayatına devam etmektedir. Aynı zamanda kurucusu olduğu "istanbullu Roman Çocukları" adlı internet dizisinde başrol oynamaktadır.