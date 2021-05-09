Haberler Ankara Haberler Ankara
09 May 2021 - 22:51- Spor G: 09 May 2021 - 22:52

Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor ve Giresunspor'a kutlama

ABONE OL Google News Sayfamız

Bakan Kasapoğlu, Süper Lig'e yükselen kulüpleri kutladı
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'e yükselmeye hak kazanan Adana Demirspor ve Giresunspor kulüplerini kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"2020-2021 sezonunda oynanan maçların ardından TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Adana Demirspor ve GZT Giresunspor kulüplerini kutluyorum. Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek her iki kulübümüzün de yeni inşa ettiğimiz stadyumları ile Süper Lig'imize renk katacağına eminim. İki kulübümüzün de bu başarısında emeği geçen futbolcularını, teknik heyetini ve yöneticilerini tebrik ediyor, uzun yıllar sonra Süper Lig heyecanını şehirlerinde yaşayacak olan Adanalı ve Giresunlu hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum."​​​​​​​
# Adana Demirspor, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GZT Giresunspor, süperlig, Tebrik mesajı

09 May 2021 - 22:51 AA Ankara- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Adana Demirspor, 5. kez Süper Lig vizesi aldı mask
Adana Demirspor, 5. kez Süper Lig vizesi aldı
Emre Belözoğlu, Ankaragücü maçı sonrası konuştu: Fenerbahçe'nin yolu açık olacak! mask
Emre Belözoğlu, Ankaragücü maçı sonrası konuştu: Fenerbahçe'nin yolu açık olacak!
Avrupa Ligi Çıkmazı Devam Ediyor! Devler Devam Kararı Aldı! mask
Avrupa Ligi Çıkmazı Devam Ediyor! Devler Devam Kararı Aldı!
Fenerbahçe 2. Kez Yıkıldı! Tahkim Kurulu İtirazı Reddeti! mask
Fenerbahçe 2. Kez Yıkıldı! Tahkim Kurulu İtirazı Reddeti!
Lille, Burak'ın golleriyle şampiyonluğa koşuyor mask
Lille, Burak'ın golleriyle şampiyonluğa koşuyor
Muslera'nın giyeceği eldivene taraftarlar karar verecek mask
Muslera'nın giyeceği eldivene taraftarlar karar verecek
Anket BioNTech mi Sinovac mı? Hangi aşıyı tercih etmeliyiz!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
A101, BİM ve ŞOK Bitti, Tarih Oldu! Trendyol 5 TL'ye Düşürdü; İndirim Artık Sadece Orada... Marketlerde Yasaklandı! Eski Düzen Bitti! Çok Ucuza Satılıyor... mask
A101, BİM ve ŞOK Bitti, Tarih Oldu! Trendyol 5 TL'ye Düşürdü; İndirim Artık Sadece Orada... Marketlerde Yasaklandı! Eski Düzen Bitti! Çok Ucuza Satılıyor...
Survivor’da Acun Ilıcalı’nın Yanında Büyük Kavga! “Delikanlı Ol” Dedi, Yumruğu Yedi! İsmail Balaban Çileden Çıktı, Yerinden Kalktığı Gibi… mask
Survivor’da Acun Ilıcalı’nın Yanında Büyük Kavga! “Delikanlı Ol” Dedi, Yumruğu Yedi! İsmail Balaban Çileden Çıktı, Yerinden Kalktığı Gibi…
Maraşlı'nın Mahur'undan Mini Şortlu ve İç Çamaşırlı Paylaşım! Sosyal Medya Kilitlenip Kaldı, Uygulama Çöktü! “Maraşlı Görmesin!” mask
Maraşlı'nın Mahur'undan Mini Şortlu ve İç Çamaşırlı Paylaşım! Sosyal Medya Kilitlenip Kaldı, Uygulama Çöktü! “Maraşlı Görmesin!”
Survivor Reşat Yeniden Yarışmaya mı Katılıyor? Onun İçin Survivor Halen Bitmedi, Yeni Başlıyor! Acun Ilıcalı Harekete Geçecek Mi? Sosyal Medya Bunu Konuşuyor! mask
Survivor Reşat Yeniden Yarışmaya mı Katılıyor? Onun İçin Survivor Halen Bitmedi, Yeni Başlıyor! Acun Ilıcalı Harekete Geçecek Mi? Sosyal Medya Bunu Konuşuyor!
Savaşçı Dizisine Katılacak Olan 6 İsim Ortaya Çıktı! Ne Berk Oktay Ne Başka Biri! Öyle İsimler Geliyor Ki, Milyonlar Şok İçerisinde Kalacak! mask
Savaşçı Dizisine Katılacak Olan 6 İsim Ortaya Çıktı! Ne Berk Oktay Ne Başka Biri! Öyle İsimler Geliyor Ki, Milyonlar Şok İçerisinde Kalacak!
İbo Show Kanal D Tarafından Yayından Kaldırıldı! Ekranlara Gelmeyince Seyirciler İsyan Çıkarttı! Perde Arkasındaki Sır Ortaya Çıktı! Meğer İbo Show… mask
İbo Show Kanal D Tarafından Yayından Kaldırıldı! Ekranlara Gelmeyince Seyirciler İsyan Çıkarttı! Perde Arkasındaki Sır Ortaya Çıktı! Meğer İbo Show…

GALERİ

Anneler Günü, Galata Kulesi'ne yansıtılan fotoğraflarla kutlandı mask
Anneler Günü, Galata Kulesi'ne yansıtılan fotoğraflarla kutlandı
Survivor İlayda Yaktı Tutuşturdu! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! Survivor Emin Geç Kalmadı, Öyle Bir Şey Dedi ki, Ortalık Karıştı! “İlayda’nın Güzelliğini…” mask
Survivor İlayda Yaktı Tutuşturdu! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! Survivor Emin Geç Kalmadı, Öyle Bir Şey Dedi ki, Ortalık Karıştı! “İlayda’nın Güzelliğini…”
Moral mektubu gönderen öğrencilere, Mehmetçikten Teşekkür mask
Moral mektubu gönderen öğrencilere, Mehmetçikten Teşekkür
Vatandaşların koronavirüs aşısı olma hikayesi! "Bu Topraklara Aşık" mask
Vatandaşların koronavirüs aşısı olma hikayesi! "Bu Topraklara Aşık"
Kenan İmirzalıoğlu Duyurusunu Yaptı, Sevenleri Havalara Uçtu! Kurtlar Vadisi’yle Gelmiyor Ama O Programla Yeniden Dönüş Yapıyor! Saatler Kaldı! mask
Kenan İmirzalıoğlu Duyurusunu Yaptı, Sevenleri Havalara Uçtu! Kurtlar Vadisi’yle Gelmiyor Ama O Programla Yeniden Dönüş Yapıyor! Saatler Kaldı!
Sen Çal Kapımı Dizisinden Müjde Geldi! Ekranlara Geliş Tarihi Resmen Duyuruldu! Kısa Ara Bitti Bitecek! Geri Sayım Başladı… mask
Sen Çal Kapımı Dizisinden Müjde Geldi! Ekranlara Geliş Tarihi Resmen Duyuruldu! Kısa Ara Bitti Bitecek! Geri Sayım Başladı…
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status