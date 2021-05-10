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10 May 2021 - 21:15- Siyaset G: 10 May 2021 - 21:18

Ak Parti'den Ali Babacan'a Tepki! "Abdullah Gül'ün Yanında Oldu!"

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AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'den Ali Babacan'a tepki geldi. 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde iki yüzlülükle suçlanan Babacan için tutumunun ilkeli siyaset anlayışıyla bağdaşmadığını belirtti. İşte detaylar...

Ali Kurt
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AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, 2018'de AK Parti'de olduğu dönemde, muhalefetin cumhurbaşkanı adayının Abdullah Gül olması için çalışan Ali Babacan'ın tutumunun ilkeli siyaset anlayışıyla bağdaşmadığını belirtti.

Şahin, Twitter'den yaptığı paylaşımda, şimdi DEVA Partisi Genel Başkanı olan Babacan'ın 1 Kasım 2015 ile 24 Haziran 2018 arasında 26. Dönem AK Parti Ankara 1. Bölge Milletvekili olduğunu hatırlattı.

Babacan'ın bu dönemde bir taraftan 316 AK Parti milletvekili ile Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı adayı gösterirken, diğer yandan da Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi çalışmalarının tam ortasında yer aldığını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Babacan'ın yüzü kızarmadan ifade ettiği bu durumu ilkeli bir siyaset anlayışıyla bağdaştırmak mümkün değil. Hadi gelin durumun adını tam koyalım: Bunun adı riyakarlıktır, sahtekarlıktır, ihanettir, iki yüzlülüktür, sinsiliktir, utanmazlıktır, arkadan iş çevirmedir, pişkinliktir."
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10 May 2021 - 21:15 AA Ankara- Siyaset

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