Chiliz borsasında işlem gören Galatasaray’ın dijital parası (GAL), bir yıl önce kripto borsasına 10 liradan satışa çıkmıştı. Sarı-kırmızılıların parası, dün 6 Amerikan doları (59 lira) olarak işlem gördü. Türkiye’de bu konudaki ilk girişim iki yıl önce G.Saray tarafından gerçekleştirildi.

Trabzonspor ve Başakşehir kulüpleri de sonrasında kendi dijital varlıklarını üretmeye başladı. Bu üç kulüp, fan token’ları ile listelendikleri Chiliz borsasında bir süredir işlem görüyor.

Paribu ve birçok kripto borsasında işlem gören Galatasaray kripta parası GAL % 40 yükselerek 102 TL seviyesine geldi. Dünkü Hacim: ₺6,431,285.62, Dünün En Yükseği / En Düşüğü: ₺58.74 /₺63, Dünkü Açılış / Kapanış: ₺63.06 /₺59.78, Dünkü Değişim: 5.21% olmuştu.

Galatasaray'ın kripto parası GAL bir günde 2'e katladı

Bugün ise %40 civarında yükselerek 102 TL seviyelerini gördü

Galatasaray Fan Token Değeri₺100.07 Fiyat Değişimi24h₺27.13, 37.19%

24s En Düşük / 24s En Yüksek ₺67.52 / ₺116.59

İşlem Hacmi24h₺479,868,400.63 - 68.16%

Hacim / Piyasa Değeri1.35Piyasa Hakimiyeti0,00%Piyasam Sıralaması#613

GAL’ın altyapısı

GAL, Socios platformu tarafından Ethereum blokzincirinde bir “side chain” üzerinde çalıştırıyor. Gal, belirli bir ürün ya da hizmete erişmek için kullanılan bir tür “utility token” olma özelliği taşıyor. GAL, Socios’un kripto parası olan Chiliz ile alınıp satılırken Paribu TL ile GAL alıp satma olanağı sağlıyor.

Kullanıcılarına ne vadediyor?

GAL’ın hedefi taraftarlarla Galatasaray arasındaki entegrasyonu artırmak. GAL sahibi taraftarlar kulüp kararlarında söz sahibi olabiliyor, kulübün sağlayacağı avantajlardan faydalanabiliyor, token satın alarak kulüplerine destek olabiliyor. GAL sahibi taraftarlar VIP maç biletleri, Türk Telekom Stadyumu turu, antrenmanlara erişim, imzalı Galatasaray formaları gibi avantajlardan yararlanabiliyor.