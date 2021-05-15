Haberler Ankara Haberler Ankara
15 May 2021 - 23:09- Spor G: 15 May 2021 - 23:10

Gençlerbirliği, Süper Lig'e veda etti

ABONE OL Google News Sayfamız

eden son takım oldu. 1980-1981 sezonundan sonra en üst ligde ilk kez başkentten takım yer almayacak
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Gençlerbirliği, Süper Lig'e veda Süper Lig'de küme düşen son takım Trabzonspor'a yenilen Gençlerbirliği oldu. Başkent ekibi, sezonun 42. ve son haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu.

Kırmızı-siyahlılar; Yukatel Denizlispor, MKE Ankaragücü ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ardından ligden düşen son takım oldu.

Sezonu 38 puanla tamamlayan teknik direktörler Mert Nobre, Mustafa Kaplan, Mehmet Altıparmak ve son olarak Özcan Bizati'nin görev yaptığı başkent temsilcisi, iki sezondur mücadele ettiği Süper Lig'e veda etti.

Gençlerbirliği 48. kez yer aldığı Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde 4. kez küme düşme üzüntüsü yaşadı. Kırmızı-siyahlılar, daha önce 1969-1970, 1987-1988 ve 2017-2018 sezonlarında Süper Lig'den düşmüştü.

- İlhan Cavcav Sezonu'nda Süper Lig'e veda etmişti

Gençlerbirliği son olarak efsane başkanı merhum İlhan Cavcav'ın isminin verildiği 2017-2018 sezonunda küme düşerek, 29 yıl sonra Süper Lig'e veda etmişti.Bir sezon aranın ardından yeniden Süper Lig'e yükselen başkent ekibi, geçen sezonu 12. sırada bitirmişti.

Böylece İlhan Cavcav'ın oğlu Murat Cavcav'ın başkanlığında başkent ekibi, 2017-2018 ve 2020-2021 sezonlarında Süper Lig'de tutunamadı.

- Başkent, 40 yıl sonra Süper Lig'de takımsız kaldı

Süper Lig'de gelecek sezon başkentten takım yer almayacak. MKE Ankaragücü'nün küme düşmesi 41. hafta sonunda netleşmişti.Böylece 1980-1981 sezonundan sonra ilk kez en üst ligde başkentten bir takım mücadele etmeyecek.

MKE Ankaragücü, 1980-1981 sezonunda 2. Lig'de mücadele ederken Türkiye Kupası'nı kazanarak müzesine götürdü. Sarı-lacivertli ekip, kupayı kazandığı için Kenan Evren'in talimatıyla düzenlenen kanunla en üst lige çıkmıştı.

1981-1982 sezonundan itibaren en üst ligde kesintisiz olarak başkentten takım yer almıştı. Ankara, Süper Lig'de 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında 4 takımla temsil edilmişti.

# Gençlerbirliği, İlhan Cavcav, Murat Cavcav, süperlig

15 May 2021 - 23:09 AA Ankara- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Gençlerbirliği, Süper Lig'e veda etti mask
Gençlerbirliği, Süper Lig'e veda etti
Beşiktaş'ta şampiyonluk coşkusu mask
Beşiktaş'ta şampiyonluk coşkusu
Süper Lig'e Türk teknik adam damgası mask
Süper Lig'e Türk teknik adam damgası
Milli sörfçümüz Onur Cavit Biriz'den Olimpiyat Gururu Geldi! mask
Milli sörfçümüz Onur Cavit Biriz'den Olimpiyat Gururu Geldi!
Federasyon İtalyanlardan Danışmanlık Almıştı! Göztepe Kulübü Başkanı Detayları Açıkladı! mask
Federasyon İtalyanlardan Danışmanlık Almıştı! Göztepe Kulübü Başkanı Detayları Açıkladı!
Şenol Güneş'in İnancı Tam! Hedef EURO 2020'de Şampiyonluk! mask
Şenol Güneş'in İnancı Tam! Hedef EURO 2020'de Şampiyonluk!
Anket BioNTech mi Sinovac mı? Hangi aşıyı tercih etmeliyiz!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Trendyol Resmen Delirdi! Tüm Marketlere Öyle Bir Rest Çekti ki; Şok Olacaksınız! 1 TL'ye Satıyor, Toplam 16 Milyon Ürün... 2 Günde Gönderiliyor! mask
Trendyol Resmen Delirdi! Tüm Marketlere Öyle Bir Rest Çekti ki; Şok Olacaksınız! 1 TL'ye Satıyor, Toplam 16 Milyon Ürün... 2 Günde Gönderiliyor!
Survivor'da Aleyna ile İlgili O Gizli Fotoğraf Ortaya Çıktı! Sosyal Medya Çalkalanıyor, O Hallerini Gören Herkes "Yok Artık, Bu O mu?" Diyor! mask
Survivor'da Aleyna ile İlgili O Gizli Fotoğraf Ortaya Çıktı! Sosyal Medya Çalkalanıyor, O Hallerini Gören Herkes "Yok Artık, Bu O mu?" Diyor!
Survivor İsmail ve Batuhan Diskalifiyenin Ucunda! Eğer Bu Gerçekse Adada Yer Yerinden Oynar; Acun Gözlerinin Yaşına Bakmaz! Otel Odası... mask
Survivor İsmail ve Batuhan Diskalifiyenin Ucunda! Eğer Bu Gerçekse Adada Yer Yerinden Oynar; Acun Gözlerinin Yaşına Bakmaz! Otel Odası...
BİM Aktüel Devri Kapandı! Trendyol Mutfağa ve Gıdaya Girdi... Herkese 25 TL İndirim Veriyor, 5 Litre Yağ 55 TL ve Çok Daha Fazlası... mask
BİM Aktüel Devri Kapandı! Trendyol Mutfağa ve Gıdaya Girdi... Herkese 25 TL İndirim Veriyor, 5 Litre Yağ 55 TL ve Çok Daha Fazlası...
Survivor'da Aşk Kokusu Tüm Adaya Yayıldı! Adaya Nikah Memuru Gelebilir, Durumlar Çok Karışık! Acun Ilıcalı Şimdi Ne Yapacak? mask
Survivor'da Aşk Kokusu Tüm Adaya Yayıldı! Adaya Nikah Memuru Gelebilir, Durumlar Çok Karışık! Acun Ilıcalı Şimdi Ne Yapacak?
Survivor Batuhan'a Milyonları Şoka Sokan Destek! Meğer Arkasındaki Güç Oymuş... Duyunca Şok Şaşıracaksınız! Denizde Kum, Onda SMS mask
Survivor Batuhan'a Milyonları Şoka Sokan Destek! Meğer Arkasındaki Güç Oymuş... Duyunca Şok Şaşıracaksınız! Denizde Kum, Onda SMS

GALERİ

2021'e Damga Vuran ve Servet Kazandıran 4 Kripta Para! İşte O Kripto Paraların Kullanım Alanları ve Artış Oranları mask
2021'e Damga Vuran ve Servet Kazandıran 4 Kripta Para! İşte O Kripto Paraların Kullanım Alanları ve Artış Oranları
Maraşlı'nın Mahuru 1 Dakikada Milyoner Oldu! Asgari Ücretli Tam 357 Ay Çalışıyor... Dudak Uçuklatan Oyuncu, Türkiye'nin Gündeminde! İşte O Kazanç Kapısı... mask
Maraşlı'nın Mahuru 1 Dakikada Milyoner Oldu! Asgari Ücretli Tam 357 Ay Çalışıyor... Dudak Uçuklatan Oyuncu, Türkiye'nin Gündeminde! İşte O Kazanç Kapısı...
Müge Anlı Canlı Yayında Aniden Gelen O İtiraf Rengini Değiştirdi... Milyonlar; "Utanması Gereken Sen Değilsin Kızım" Dedi! Çalkalanıyor... mask
Müge Anlı Canlı Yayında Aniden Gelen O İtiraf Rengini Değiştirdi... Milyonlar; "Utanması Gereken Sen Değilsin Kızım" Dedi! Çalkalanıyor...
Hande Erçel Eridi Gitti! Fahriye Evcen Tek Gönderisiyle Piyasadan Sildi Attı... Fahriye - Hande Kapışması Son Hızla Devam Ediyor! mask
Hande Erçel Eridi Gitti! Fahriye Evcen Tek Gönderisiyle Piyasadan Sildi Attı... Fahriye - Hande Kapışması Son Hızla Devam Ediyor!
Dünyada En Çok Müslümanın Yaşadığı Ülkeler Belli Oldu! mask
Dünyada En Çok Müslümanın Yaşadığı Ülkeler Belli Oldu!
İbrahim Tatlıses Bu Görüntü Karşısında Donakalacak! Canlı Yayında Hakaret Etmişti, O İsim Harekete Geçti ve Hamlesini Yaptı! mask
İbrahim Tatlıses Bu Görüntü Karşısında Donakalacak! Canlı Yayında Hakaret Etmişti, O İsim Harekete Geçti ve Hamlesini Yaptı!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status