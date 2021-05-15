Gençlerbirliği, Süper Lig'e veda etti

Gençlerbirliği, Süper Lig'e veda Süper Lig'de küme düşen son takım Trabzonspor'a yenilen Gençlerbirliği oldu. Başkent ekibi, sezonun 42. ve son haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu.

Kırmızı-siyahlılar; Yukatel Denizlispor, MKE Ankaragücü ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ardından ligden düşen son takım oldu.

Sezonu 38 puanla tamamlayan teknik direktörler Mert Nobre, Mustafa Kaplan, Mehmet Altıparmak ve son olarak Özcan Bizati'nin görev yaptığı başkent temsilcisi, iki sezondur mücadele ettiği Süper Lig'e veda etti.

Gençlerbirliği 48. kez yer aldığı Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde 4. kez küme düşme üzüntüsü yaşadı. Kırmızı-siyahlılar, daha önce 1969-1970, 1987-1988 ve 2017-2018 sezonlarında Süper Lig'den düşmüştü.

- İlhan Cavcav Sezonu'nda Süper Lig'e veda etmişti

Gençlerbirliği son olarak efsane başkanı merhum İlhan Cavcav'ın isminin verildiği 2017-2018 sezonunda küme düşerek, 29 yıl sonra Süper Lig'e veda etmişti.Bir sezon aranın ardından yeniden Süper Lig'e yükselen başkent ekibi, geçen sezonu 12. sırada bitirmişti.

Böylece İlhan Cavcav'ın oğlu Murat Cavcav'ın başkanlığında başkent ekibi, 2017-2018 ve 2020-2021 sezonlarında Süper Lig'de tutunamadı.

- Başkent, 40 yıl sonra Süper Lig'de takımsız kaldı

Süper Lig'de gelecek sezon başkentten takım yer almayacak. MKE Ankaragücü'nün küme düşmesi 41. hafta sonunda netleşmişti.Böylece 1980-1981 sezonundan sonra ilk kez en üst ligde başkentten bir takım mücadele etmeyecek.

MKE Ankaragücü, 1980-1981 sezonunda 2. Lig'de mücadele ederken Türkiye Kupası'nı kazanarak müzesine götürdü. Sarı-lacivertli ekip, kupayı kazandığı için Kenan Evren'in talimatıyla düzenlenen kanunla en üst lige çıkmıştı.

1981-1982 sezonundan itibaren en üst ligde kesintisiz olarak başkentten takım yer almıştı. Ankara, Süper Lig'de 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında 4 takımla temsil edilmişti.