Haberler Ankara Haberler Ankara
15 May 2021 - 23:11- Siyaset G: 15 May 2021 - 23:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyon Beşiktaş'a tebrik

ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon Beşiktaş ve taraftarını tebrik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş ve taraftarlarını kutladı.
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş ve taraftarlarını kutladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Spor Toto Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu olan Beşiktaş'ı ve tüm Beşiktaş taraftarını canı gönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
# Beşiktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Spor Toto Süper Lig, şampiyon, tebrik

15 May 2021 - 23:11 AA Ankara- Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyon Beşiktaş'a tebrik mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyon Beşiktaş'a tebrik
Küresel Isınma Tehlikesi Büyüyor! Bakan Kurum İklim Değişikliği Mücadele Bilgisini Verdi! mask
Küresel Isınma Tehlikesi Büyüyor! Bakan Kurum İklim Değişikliği Mücadele Bilgisini Verdi!
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sarp Sınır Kapısı'nda mask
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sarp Sınır Kapısı'nda
ABD bütçesi nisanda 226 milyar dolar açık verdi mask
ABD bütçesi nisanda 226 milyar dolar açık verdi
Veli Ağbaba'dan TÜİK Değerlendirmesi! "Kovid-19 Salgınının Kaybedeni Çocuklar!" mask
Veli Ağbaba'dan TÜİK Değerlendirmesi! "Kovid-19 Salgınının Kaybedeni Çocuklar!"
Beyin Göçü İçin Kılıçdaroğlu'ndan Çağrı Geldi! "Gençler, Türkiye'de Kalın!" mask
Beyin Göçü İçin Kılıçdaroğlu'ndan Çağrı Geldi! "Gençler, Türkiye'de Kalın!"
Anket BioNTech mi Sinovac mı? Hangi aşıyı tercih etmeliyiz!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Trendyol Resmen Delirdi! Tüm Marketlere Öyle Bir Rest Çekti ki; Şok Olacaksınız! 1 TL'ye Satıyor, Toplam 16 Milyon Ürün... 2 Günde Gönderiliyor! mask
Trendyol Resmen Delirdi! Tüm Marketlere Öyle Bir Rest Çekti ki; Şok Olacaksınız! 1 TL'ye Satıyor, Toplam 16 Milyon Ürün... 2 Günde Gönderiliyor!
Survivor'da Aleyna ile İlgili O Gizli Fotoğraf Ortaya Çıktı! Sosyal Medya Çalkalanıyor, O Hallerini Gören Herkes "Yok Artık, Bu O mu?" Diyor! mask
Survivor'da Aleyna ile İlgili O Gizli Fotoğraf Ortaya Çıktı! Sosyal Medya Çalkalanıyor, O Hallerini Gören Herkes "Yok Artık, Bu O mu?" Diyor!
Survivor İsmail ve Batuhan Diskalifiyenin Ucunda! Eğer Bu Gerçekse Adada Yer Yerinden Oynar; Acun Gözlerinin Yaşına Bakmaz! Otel Odası... mask
Survivor İsmail ve Batuhan Diskalifiyenin Ucunda! Eğer Bu Gerçekse Adada Yer Yerinden Oynar; Acun Gözlerinin Yaşına Bakmaz! Otel Odası...
BİM Aktüel Devri Kapandı! Trendyol Mutfağa ve Gıdaya Girdi... Herkese 25 TL İndirim Veriyor, 5 Litre Yağ 55 TL ve Çok Daha Fazlası... mask
BİM Aktüel Devri Kapandı! Trendyol Mutfağa ve Gıdaya Girdi... Herkese 25 TL İndirim Veriyor, 5 Litre Yağ 55 TL ve Çok Daha Fazlası...
Survivor'da Aşk Kokusu Tüm Adaya Yayıldı! Adaya Nikah Memuru Gelebilir, Durumlar Çok Karışık! Acun Ilıcalı Şimdi Ne Yapacak? mask
Survivor'da Aşk Kokusu Tüm Adaya Yayıldı! Adaya Nikah Memuru Gelebilir, Durumlar Çok Karışık! Acun Ilıcalı Şimdi Ne Yapacak?
Survivor Batuhan'a Milyonları Şoka Sokan Destek! Meğer Arkasındaki Güç Oymuş... Duyunca Şok Şaşıracaksınız! Denizde Kum, Onda SMS mask
Survivor Batuhan'a Milyonları Şoka Sokan Destek! Meğer Arkasındaki Güç Oymuş... Duyunca Şok Şaşıracaksınız! Denizde Kum, Onda SMS

GALERİ

2021'e Damga Vuran ve Servet Kazandıran 4 Kripta Para! İşte O Kripto Paraların Kullanım Alanları ve Artış Oranları mask
2021'e Damga Vuran ve Servet Kazandıran 4 Kripta Para! İşte O Kripto Paraların Kullanım Alanları ve Artış Oranları
Maraşlı'nın Mahuru 1 Dakikada Milyoner Oldu! Asgari Ücretli Tam 357 Ay Çalışıyor... Dudak Uçuklatan Oyuncu, Türkiye'nin Gündeminde! İşte O Kazanç Kapısı... mask
Maraşlı'nın Mahuru 1 Dakikada Milyoner Oldu! Asgari Ücretli Tam 357 Ay Çalışıyor... Dudak Uçuklatan Oyuncu, Türkiye'nin Gündeminde! İşte O Kazanç Kapısı...
Müge Anlı Canlı Yayında Aniden Gelen O İtiraf Rengini Değiştirdi... Milyonlar; "Utanması Gereken Sen Değilsin Kızım" Dedi! Çalkalanıyor... mask
Müge Anlı Canlı Yayında Aniden Gelen O İtiraf Rengini Değiştirdi... Milyonlar; "Utanması Gereken Sen Değilsin Kızım" Dedi! Çalkalanıyor...
Hande Erçel Eridi Gitti! Fahriye Evcen Tek Gönderisiyle Piyasadan Sildi Attı... Fahriye - Hande Kapışması Son Hızla Devam Ediyor! mask
Hande Erçel Eridi Gitti! Fahriye Evcen Tek Gönderisiyle Piyasadan Sildi Attı... Fahriye - Hande Kapışması Son Hızla Devam Ediyor!
Dünyada En Çok Müslümanın Yaşadığı Ülkeler Belli Oldu! mask
Dünyada En Çok Müslümanın Yaşadığı Ülkeler Belli Oldu!
İbrahim Tatlıses Bu Görüntü Karşısında Donakalacak! Canlı Yayında Hakaret Etmişti, O İsim Harekete Geçti ve Hamlesini Yaptı! mask
İbrahim Tatlıses Bu Görüntü Karşısında Donakalacak! Canlı Yayında Hakaret Etmişti, O İsim Harekete Geçti ve Hamlesini Yaptı!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status