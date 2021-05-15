15 May 2021 - 23:11- Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyon Beşiktaş'a tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon Beşiktaş ve taraftarını tebrik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş ve taraftarlarını kutladı.