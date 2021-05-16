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16 May 2021 - 11:11- Asayiş G: 16 May 2021 - 11:12

Çorum'da korkutan deprem!

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.06'da Sungurlu ilçesinde 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.06'da Sungurlu ilçesinde 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 13.94 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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16 May 2021 - 11:11 AA Ankara- Asayiş

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