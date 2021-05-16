Devlet Bahçeli, Beşiktaş’ı kutladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ı kutladı.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2020-2021 sezonu Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ımızı, Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimini, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ı, futbolcularımızı ve vefakar taraftarımızı yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.