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16 May 2021 - 11:15- Siyaset G: 16 May 2021 - 11:16

Devlet Bahçeli, Beşiktaş’ı kutladı

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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ı tebrik etti
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ı kutladı.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2020-2021 sezonu Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ımızı, Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimini, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ı, futbolcularımızı ve vefakar taraftarımızı yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.
# Beşiktaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, süper lig, şampiyon, tebrik

16 May 2021 - 11:15 AA Ankara- Siyaset

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