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17 May 2021 - 17:47- Spor G: 17 May 2021 - 17:48

Kenan Sofuoğlu'nun Kuzeninden Büyük Başarı! Bahattin Sofuoğlu 5. Oldu!

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Kenan Sofuoğlunun kuzeni Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İtalya Pist Şampiyonası'nın ikinci ayağında 5. olarak pilotlar klasmanında üçüncülüğünü korudu. İşte detaylar...

Ali Kurt
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Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcu Bahattin Sofuoğlu, İtalya Pist Şampiyonası (ELFCIV Campionato Italiano Velocita) ikinci ayağında yarıştı.

Oldukça çekişmeli geçen Misano yarışlarında her iki mücadeleyi de 5. sırada tamamlayan Bahattin Sofuoğlu, bu sonuçla genel klasmandaki üçüncülüğünü devam ettirdi.

Milli sporcu, yarış sonu yaptığı açıklamada, "Bu haftaki İtalya Şampiyonası yarışlarını 5. sırada bitirmek nasip oldu. Şampiyonadaki mücadelem sürüyor. Önümde birkaç yarış daha var. Allah'ın izniyle daha iyi olacağım." ifadelerini kullandı.
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17 May 2021 - 17:47 AA Ankara- Spor

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