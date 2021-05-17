Kenan Sofuoğlu'nun Kuzeninden Büyük Başarı! Bahattin Sofuoğlu 5. Oldu!

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcu Bahattin Sofuoğlu, İtalya Pist Şampiyonası (ELFCIV Campionato Italiano Velocita) ikinci ayağında yarıştı.
Oldukça çekişmeli geçen Misano yarışlarında her iki mücadeleyi de 5. sırada tamamlayan Bahattin Sofuoğlu, bu sonuçla genel klasmandaki üçüncülüğünü devam ettirdi.
Milli sporcu, yarış sonu yaptığı açıklamada, "Bu haftaki İtalya Şampiyonası yarışlarını 5. sırada bitirmek nasip oldu. Şampiyonadaki mücadelem sürüyor. Önümde birkaç yarış daha var. Allah'ın izniyle daha iyi olacağım." ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.