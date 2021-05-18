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18 May 2021 - 15:01- Belediyeler G: 18 May 2021 - 18:34

Ankara Halk Ekmek’e kadın eli değiyor

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, Ankaralılar için sağlıklı, kaliteli ve katkısız ekmekleri hijyenik ortamda günlük olarak üretmeye devam ediyor. Kadın istihdamının her geçen gün arttığı Halk Ekmek Fabrikası’nda; üretim sorumlusundan iş sağlığı ve güvenliği uzmanına, gıda güvenliğinden kalite kontrolüne, temizlikten sevkiyata kadar her alanda kadınlar çalışıyor.
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, Başkentlilerin severek tükettiği ekmek ve unlu mamullerin üretimini kadınlara emanet ediyor. Gıda mühendislerinden iş sağlığı uzmanına, temizlikten sevkiyata kadar üretimin her alanında kadın personelin görev aldığı Halk Ekmek Fabrikası’nda Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın göreve gelmesiyle birlikte kadın istihdamına öncelik veriliyor.

ÜRETİME KADIN ELİ DEĞİYOR

Kaliteli ve sağlıklı ürünleri günlük olarak Başkentlilerle buluşturan Halk Ekmek Fabrikası, hijyenik ortamda kadın emeği ile hazırlanıp pişirilen yeni ürünleri de satışa sunuyor. 

Kadın personelin büyük bir titizlikle çalıştığını belirten Halk Ekmek Genel Müdürü Dr. Hüseyin Velioğlu, kadın istihdamının artmasının üretimde kalitenin artmasına da ciddi katkı sağladığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

“Halk Ekmek’te önceliğimiz hijyenik, sağlıklı ve kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla Ankaralılara sunabilmek. Fabrikamızda üretimden sevkiyata kadar birçok alanda kadın eli değmesinden memnuniyet duyuyoruz. AR-GE birimimiz de uzman gıda mühendislerinden oluşuyor. Kadınların üretime katkıları sadece fabrikamızla sınırlı da değil. Kadın Kooperatifleri ve Ankaralı üretici birlikleriyle başlatılan üretim seferberliğinde de bunun sonuçlarını görüyoruz. Başkent Market ve Başkent Büfe’lerde satılan yöresel ürünlerin yaklaşık yüzde 80’i Kadın Kooperatiflerinden alınıyor. Tarımsal kalkınma kooperatiflerinde üye ve istihdam edilen 830 kadın bulunuyor.”

KADINLARIN ÜRETİM ÜSSÜ: HALK EKMEK

Yıllardır Halk Ekmek bünyesinde severek çalıştığını anlatan Üretim Sorumlusu ve Gıda Mühendisi Şengül Mutlu, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın büyük sorumluluk gerektiren bu görevde bana ve diğer kadın çalışanlara duyduğu güvenden dolayı hem mutlu hem de gururluyum. Ankaralılara daha iyi hizmet verebilmek için büyük bir özveriyle çalışmaya devam edeceğiz” derken, Kalite ve Kontrol Laboratuvar Sorumlusu Bircan Erince ise düşüncelerini şu sözlerle ifade etti:

“Hammadde ile son ürünler 3 aşamalı analizlere tabi tutuluyor. Ankara halkının sağlıklı beslenmesi için mühendis ve laborantlardan oluşan ve tümü kadın olan ekibimizle fabrikamıza gelen tüm hammadde ve satışa sunulan ürünlerin kontrolünü büyük bir hassasiyetle gerçekleştiriyoruz. Burası adeta referans laboratuvar konumunda.”

 

 

 

# Halk Ekmek Genel Müdürü Dr. Hüseyin Velioğlu, Ankara Halk Ekmek, halk ekmek haberleri 2021, Ankara Büyükşehir Belediyesi

18 May 2021 - 15:01 - Belediyeler

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