Haberler Ankara Haberler Ankara
18 May 2021 - 18:35- Belediyeler G: 18 May 2021 - 18:36

Ankara Sincan belediyesi’nden dip köşe temizlik

ABONE OL Google News Sayfamız

Sincan Belediyesi daha temiz bir Sincan gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor. Ekipler Ramazan Bayramı öncesi başta ana arterler olmak üzere Sincan’a bağlı kırsal mahalleleri de kapsayacak şekilde detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.
mask
+6
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Sincan Belediyesi daha temiz bir Sincan gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor. Ekipler Ramazan Bayramı öncesi başta ana arterler olmak üzere Sincan’a bağlı kırsal mahalleleri de kapsayacak şekilde detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Sincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tam kapanma sürecini fırsata çevirdi. Bayram öncesi teyakkuza geçen ekipler, rutin temizlik faaliyetlerine ek olarak kırsal mahallelerde dahil olmak üzere Sincan’ı pırıl pırıl yaptı.

Kırsal Mahalleler Tertemiz Edildi

Genel temizlik ekipleri Saraycık, Peçenek, Çimşit, Çiçektepe, Polatlar, Çokören, Ücret, Yenihisar, Alagöz Mahalleleri, Kesiktaş Mevkii ve mezarlık yolu başta olmak üzere tüm cadde ve sokaklarda detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Yollar vakumlu süpürge araçları ile süpürüldü,  yaya kaldırımları ve bazı yollar tazyikli su ile yıkandı. Belediye ekipleri etrafa atılan çöpleri bir bir topladı. Çok sayıda personel ile başlatılan çalışmalar çerçevesinde şehrin tüm mahallelerinde mıntıka temizliği yapan belediye ekipleri, yeşil alan ve parklarda da günlük olarak temizlik çalışmalarını özenle sürdürüyor.

Konteynerler Düzenli Aralıklarla Yıkanıyor, İlaçlanıyor

Sincan Belediyesi semt ve mahallelerdeki çöp konteynerlerini de temizliyor. Ekipler boşaltılan konteynerleri yıkıyor, ilaçlayarak dezenfekte ediyor. Böylece bulaşıcı hastalıkların ve etrafa yayılacak kötü kokunun önüne geçiliyor.
Ekli Dosyalar

18 May 2021 - 18:35 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Sincan belediyesi’nden dip köşe temizlik mask
Ankara Sincan belediyesi’nden dip köşe temizlik
Ankara Halk Ekmek’e kadın eli değiyor mask
Ankara Halk Ekmek’e kadın eli değiyor
Ankara Bala’da Kentsel Dönüşüm Başlıyor mask
Ankara Bala’da Kentsel Dönüşüm Başlıyor
Ankaralı Berberlerden Anlamlı Çağrı: Koltuklarımız boş kalmasın mask
Ankaralı Berberlerden Anlamlı Çağrı: Koltuklarımız boş kalmasın
Kahramankazan Millet Bahçesi mask
Kahramankazan Millet Bahçesi
Başkentli ustalar Ankara kalesi’nde tarihi mirası gün yüzüne çıkarıyor mask
Başkentli ustalar Ankara kalesi’nde tarihi mirası gün yüzüne çıkarıyor
Anket BioNTech mi Sinovac mı? Hangi aşıyı tercih etmeliyiz!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Masterchef Mehmet Yalçınkaya’nın Kızı Bikinili Pozlarıyla Nefesleri Kesti! Görenlerin Dilinden Tek Cümle Çıktı! “Aman Baban Görmesin!” mask
Masterchef Mehmet Yalçınkaya’nın Kızı Bikinili Pozlarıyla Nefesleri Kesti! Görenlerin Dilinden Tek Cümle Çıktı! “Aman Baban Görmesin!”
Survivor’da Kırmızı Takım Korkudan Tir Tir Titredi! Batuhan Ne Yapacağını Bilmeyince O İsme Sarılarak Çareyi Buldu! Aleyna Değil Ama… mask
Survivor’da Kırmızı Takım Korkudan Tir Tir Titredi! Batuhan Ne Yapacağını Bilmeyince O İsme Sarılarak Çareyi Buldu! Aleyna Değil Ama…
Hande Erçel, Göğüs Dekoltesiyle Skandala İmzasını Attı! Kerem Bürsin Sinirden Deliye Dönecek! Siyahları Giydi, Instagram’ın Altını Üstüne Getirdi! mask
Hande Erçel, Göğüs Dekoltesiyle Skandala İmzasını Attı! Kerem Bürsin Sinirden Deliye Dönecek! Siyahları Giydi, Instagram’ın Altını Üstüne Getirdi!
Çukur Dizisi Show TV Tarafından Yayından Kaldırıldı! Ortada Ne Fragman Var Ne Yeni Bölüm! Perde Arkasındaki Sır Açıklandı! Meğer Çukur… mask
Çukur Dizisi Show TV Tarafından Yayından Kaldırıldı! Ortada Ne Fragman Var Ne Yeni Bölüm! Perde Arkasındaki Sır Açıklandı! Meğer Çukur…
Acun Ilıcalı Canlı Yayın Yaptığına Bin Pişman Oldu! Takımlar Oyun Sonrasında Birbirine Girdi! Acun Ilıcalı Restleri Tek Tek Çekti! Neler Oluyor? mask
Acun Ilıcalı Canlı Yayın Yaptığına Bin Pişman Oldu! Takımlar Oyun Sonrasında Birbirine Girdi! Acun Ilıcalı Restleri Tek Tek Çekti! Neler Oluyor?
Demet Özdemir Sütyenini Giydi, Pozunu Verdi! Oğuzhan Koç’tan Hamle Bekleniyor! İnce Belini Göğüs Dekoltesiyle Gösterdi! “Bu Ne Hal Demet!” mask
Demet Özdemir Sütyenini Giydi, Pozunu Verdi! Oğuzhan Koç’tan Hamle Bekleniyor! İnce Belini Göğüs Dekoltesiyle Gösterdi! “Bu Ne Hal Demet!”

GALERİ

Sincan’ın gözbebekleri kademeli normalleşme ile yeniden hizmette mask
Sincan’ın gözbebekleri kademeli normalleşme ile yeniden hizmette
Esra Erol’da TikTok Kullanana Aşık Oldu, Başına Gelmeyen Kalmadı! Nikah Bitti, Karısı Kaçtı! Bir Aile Daha Paramparça Oldu! Esra Erol Şok İçinde… mask
Esra Erol’da TikTok Kullanana Aşık Oldu, Başına Gelmeyen Kalmadı! Nikah Bitti, Karısı Kaçtı! Bir Aile Daha Paramparça Oldu! Esra Erol Şok İçinde…
Kerem Bürsin, Hande Erçel’in Eski Aşkı Hakkında İlk Kez Konuştu! Çileden Çıktı, Sinirden Ne Yapacağını Bilemedi! Neler Oluyor? mask
Kerem Bürsin, Hande Erçel’in Eski Aşkı Hakkında İlk Kez Konuştu! Çileden Çıktı, Sinirden Ne Yapacağını Bilemedi! Neler Oluyor?
Survivor Ayşe’nin Hiç Bilinmeyen Videosu Ortaya Çıktı! Sadece En Yakın Takipçileri Biliyor, Kimsenin Haberi Yok! Meğer Ayşe… mask
Survivor Ayşe’nin Hiç Bilinmeyen Videosu Ortaya Çıktı! Sadece En Yakın Takipçileri Biliyor, Kimsenin Haberi Yok! Meğer Ayşe…
Defne Samyeli’nin Kızı Mini Saten Geceliğiyle Nefesleri Kesti! Görenler Hayran Kaldı, ‘Alevli’ Yorumlar Arka Arkaya Geliyor! “Seni Görünce Evdekine…” mask
Defne Samyeli’nin Kızı Mini Saten Geceliğiyle Nefesleri Kesti! Görenler Hayran Kaldı, ‘Alevli’ Yorumlar Arka Arkaya Geliyor! “Seni Görünce Evdekine…”
Müge Anlı ve Esra Erol’a Kabus Gibi Haber! Öyle Bir İsim Yeniden Ekranlara Dönüyor Ki, Toz Dumana Katılacak! Reytingleri Çakılabilir… mask
Müge Anlı ve Esra Erol’a Kabus Gibi Haber! Öyle Bir İsim Yeniden Ekranlara Dönüyor Ki, Toz Dumana Katılacak! Reytingleri Çakılabilir…
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status