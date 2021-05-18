Ankara Sincan belediyesi’nden dip köşe temizlik

Sincan Belediyesi daha temiz bir Sincan gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor. Ekipler Ramazan Bayramı öncesi başta ana arterler olmak üzere Sincan’a bağlı kırsal mahalleleri de kapsayacak şekilde detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Sincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tam kapanma sürecini fırsata çevirdi. Bayram öncesi teyakkuza geçen ekipler, rutin temizlik faaliyetlerine ek olarak kırsal mahallelerde dahil olmak üzere Sincan’ı pırıl pırıl yaptı.
Kırsal Mahalleler Tertemiz Edildi
Genel temizlik ekipleri Saraycık, Peçenek, Çimşit, Çiçektepe, Polatlar, Çokören, Ücret, Yenihisar, Alagöz Mahalleleri, Kesiktaş Mevkii ve mezarlık yolu başta olmak üzere tüm cadde ve sokaklarda detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Yollar vakumlu süpürge araçları ile süpürüldü, yaya kaldırımları ve bazı yollar tazyikli su ile yıkandı. Belediye ekipleri etrafa atılan çöpleri bir bir topladı. Çok sayıda personel ile başlatılan çalışmalar çerçevesinde şehrin tüm mahallelerinde mıntıka temizliği yapan belediye ekipleri, yeşil alan ve parklarda da günlük olarak temizlik çalışmalarını özenle sürdürüyor.
Konteynerler Düzenli Aralıklarla Yıkanıyor, İlaçlanıyor
Sincan Belediyesi semt ve mahallelerdeki çöp konteynerlerini de temizliyor. Ekipler boşaltılan konteynerleri yıkıyor, ilaçlayarak dezenfekte ediyor. Böylece bulaşıcı hastalıkların ve etrafa yayılacak kötü kokunun önüne geçiliyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.