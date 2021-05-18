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18 May 2021 - 21:23- Belediyeler G: 18 May 2021 - 21:24

Ankara'nın 5 İlçesi Daha Doğal Gaza Kavuşuyor

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Başkentgaz’da yatırım tam gaz, Ankara’nın 5 ilçesi daha doğal gaza kavuşuyor.Başkent Doğalgaz, bu yıl yapacağı yatırımlarla Ankara’nın beş ilçesine daha doğalgaz ulaştıracak. Şirket bu yıl 525 milyon TL’lik yatırım harcaması planlıyor.
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Türkiye’nin en büyük özel doğalgaz şirketi Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş., bu yıl Ankara’nın beş ilçesine daha doğalgaz ulaştırmaya hazırlanıyor. Ankara’nın 17 ilçesinde yaklaşık 1.9 milyon meskene doğalgaz taşıyan Başkentgaz, bu sene başlayacağı yeni yatırım dönemiyle şehrin her köşesine ulaşmış olacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları dâhilinde (Polatlı, Kızılcahamam ve Beypazarı ilçeleri hariç) münhasır doğal gaz dağıtım hakkına sahip olan Başkentgaz, doğal gaz erişiminin bulunmadığı beş ilçe olan Ayaş, Çamlıdere, Nallıhan, Güdül ve Evren ilçelerine de bu yıl hizmet vermeye başlayacak. Beş ilçede ilk aboneler bu yıl doğalgaz kullanımına geçerken söz konusu yatırım programı beş yılda tamamlanacak.

Başkentgaz Genel Müdürü Asım Yüksel, bu yıl 525 milyon TL’lik bir yatırım harcaması öngördüklerini belirterek, şu bilgileri verdi: “Başkent Doğalgaz olarak bu yıl da yatırımlarımızı pandemi şartlarında büyük bir dikkatle birer birer gerçekleştiriyoruz. 2013 yılından bu yana hem mevcut şebekemizi yeniledik hem yeni yatırımlarımızı hız kesmeden gerçekleştirdik. Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesine 2017, Haymana ilçesine 2019, Bala ve Kalecik ilçelerine 2020 yılında doğalgaz hizmeti vermeye başladık. Bu ilçelerden Kalecik’e CNG yöntemi ile diğerlerine ise boru gazı ile yatırım yaptık. Bu yılki yatırım programımızda ise Ankara’da gaz gitmemiş 5 ilçeye; Ayaş, Güdül, Çamlıdere, Nallıhan ve Evren ilçelerine de gaz ulaştırmak var. Bu sayede 2021’de Ankara’da doğalgaz kullanmayan ilçe kalmayacak. Bu yıl başladığımız yatırımlarımız da 5 yıla yayılarak devam edecek. 2022 ve sonrasında gelen 5 yıllık dönem için de yaklaşık 2.5 milyar liralık bir yatırım planlıyoruz.”

Bugüne kadar 13 bin kilometre doğalgaz dağıtım hattıyla Ankaralılara ulaşan Başkentgaz, yeni yatırım döneminde de yine 13 bin kilometrelik daha boru hattı döşeyecek. Başkentgaz, Ankara’nın büyümesine paralel her yıl yaklaşık 70 bin yeni aboneye ulaşıyor.

Enerjinin başkenti Ankara ilklere imza atmayı sürdürüyor

1929 yılında Türkiye’nin ilk havagazını ve 1988 yılında Türkiye’nin ilk doğalgazını kullanmaya başlayan Ankara, Başkent Doğalgaz ile ilklere imza atmaya devam ediyor. 2013 yılında özelleştirilen ve Torunlar Enerji tarafından 1 milyar 162 milyon dolar bedelle satın alınan şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onayına paralel Türkiye’de gaz dağıtım alanındaki ilk halka arzı gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

# ankara, BAŞKENTGAZ, Evren, nallıhan, çamlıdere, güdül, Ayaş, Enerjinin başkenti Ankara, Başkentgaz Genel Müdürü Asım Yüksel

18 May 2021 - 21:23 - Belediyeler

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