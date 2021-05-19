Haberler Ankara Haberler Ankara
19 May 2021 - 10:35- Sağlık G: 19 May 2021 - 10:36

Bayram kilolarına süt içerek veda edin!

ABONE OL Google News Sayfamız

Ramazan ayından sonra bayramın gelmesiyle birlikte alınan kiloların sağlıklı bir şekilde verilebilmesi ve açlık hissinin giderilmesi için günde 2 bardak süt içilmesi öneriliyor.
mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bayram kilolarına süt içerek veda edin.Ramazan ayından sonra bayramın gelmesiyle birlikte alınan kiloların sağlıklı bir şekilde verilebilmesi ve açlık hissinin giderilmesi için günde 2 bardak süt içilmesi öneriliyor.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, düzenli olarak her gün içilen iki bardak sütün dengesiz ve sağlıksız beslenmeyle alınan kiloları önlemede önemli bir rol oynadığını açıkladı.

Süt içmek kilo verdirir mi?

Sağlıklı olmak için vazgeçilmez bir besin olan sütün aslında hayatın her döneminde mutlaka tüketilmesi gerektiğini vurgulayan İnanç, “Fazla kilo’ neredeyse çağımızın temel sorunu. Kilo sorununun minimum düzeye inmesi için sağlıklı ve uzun süre tok tutan glisemik indeksi yüksek yiyecekler tüketilmesi gerekir. Düzenli olarak her gün içilen iki bardak süt de dengesiz ve sağlıksız beslenmeyle alınan kiloları önlemede oldukça önemli” dedi.

Sağlıklı süt tüketiminin temel kuralının, ambalajlı sütleri tercih etmek olduğunu belirten İnanç, uzun ömürlü sütün tamamen kapalı ortamda, ışık ve hava gibi dış etkenlerle teması önleyen aseptik ambalajlarda doldurulduğunu vurguladı. İnanç ayrıca, açıkta satılan sütü mikroplardan tamamen arındırmak için, 90 ila 95 derecede 10-15 dakika kaynatmak gerektiğini, sütün kaynatıldıktan sonra, içindeki vitaminler başta olmak üzere besin değerlerinin yüzde 50 ila 90 oranında azaldığını da sözlerine ekledi.  

# Gece süt içilir mi?, Süt içmek kilo verdirir mi?, Süt zayıflatırmı, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Beslenme Ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç

19 May 2021 - 10:35 - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
16 Nisan 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu? mask
16 Nisan 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?
14 Nisan 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu? mask
14 Nisan 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?
Kalp krizinde ihmale gelmez 4 belirti! mask
Kalp krizinde ihmale gelmez 4 belirti!
10 Nisan 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu? mask
10 Nisan 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?
Ramazanda Uyku Düzeni Oluşturmak İçin Öneri mask
Ramazanda Uyku Düzeni Oluşturmak İçin Öneri
Çocukluk Döneminde Obeziteye Dikkat ! mask
Çocukluk Döneminde Obeziteye Dikkat !
Anket BioNTech mi Sinovac mı? Hangi aşıyı tercih etmeliyiz!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Demet Özdemir Sütyenini Giydi, Pozunu Verdi! Oğuzhan Koç’tan Hamle Bekleniyor! İnce Belini Göğüs Dekoltesiyle Gösterdi! “Bu Ne Hal Demet!” mask
Demet Özdemir Sütyenini Giydi, Pozunu Verdi! Oğuzhan Koç’tan Hamle Bekleniyor! İnce Belini Göğüs Dekoltesiyle Gösterdi! “Bu Ne Hal Demet!”
Müge Anlı ve Esra Erol’a Kabus Gibi Haber! Öyle Bir İsim Yeniden Ekranlara Dönüyor Ki, Toz Dumana Katılacak! Reytingleri Çakılabilir… mask
Müge Anlı ve Esra Erol’a Kabus Gibi Haber! Öyle Bir İsim Yeniden Ekranlara Dönüyor Ki, Toz Dumana Katılacak! Reytingleri Çakılabilir…
Acun Ilıcalı Canlı Yayın Yaptığına Bin Pişman Oldu! Takımlar Oyun Sonrasında Birbirine Girdi! Acun Ilıcalı Restleri Tek Tek Çekti! Neler Oluyor? mask
Acun Ilıcalı Canlı Yayın Yaptığına Bin Pişman Oldu! Takımlar Oyun Sonrasında Birbirine Girdi! Acun Ilıcalı Restleri Tek Tek Çekti! Neler Oluyor?
Acun Ilıcalı Müge Anlı’nın "Yakasına Yapıştı!" Kimseye Vermemeye Kararlı, Son Kararını Verdi! Müge Anlı Şimdi Neler Yapacak? mask
Acun Ilıcalı Müge Anlı’nın "Yakasına Yapıştı!" Kimseye Vermemeye Kararlı, Son Kararını Verdi! Müge Anlı Şimdi Neler Yapacak?
Kırmızı Oda Dizisinde Delikanlı Sadi Vedasını Duyurdu! Artık Ekranlarda Olmayacak, Sevenleri Büyük Yasta, Ortalık Karıştı! Neler Oldu Neler… mask
Kırmızı Oda Dizisinde Delikanlı Sadi Vedasını Duyurdu! Artık Ekranlarda Olmayacak, Sevenleri Büyük Yasta, Ortalık Karıştı! Neler Oldu Neler…
Kırmızı Oda Dizisinin Nazlı’sı Gitti, Bambaşka Birisi Geldi! İmajı Öyle Bir Değişti Ki, Kimse Tanıyamıyor! “Bu Bildiğin Bob Marley Pınar!” mask
Kırmızı Oda Dizisinin Nazlı’sı Gitti, Bambaşka Birisi Geldi! İmajı Öyle Bir Değişti Ki, Kimse Tanıyamıyor! “Bu Bildiğin Bob Marley Pınar!”

GALERİ

Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 19 Mayıs 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 19 Mayıs 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle!
Survivor’da Acun Ilıcalı’nın Karşında Büyük Kaos Çıktı! İki Takım Birbirine Resti Çekip, Kavga Giriştiler! Acun Ilıcalı Tüm Takımların Tozunu Alacak! mask
Survivor’da Acun Ilıcalı’nın Karşında Büyük Kaos Çıktı! İki Takım Birbirine Resti Çekip, Kavga Giriştiler! Acun Ilıcalı Tüm Takımların Tozunu Alacak!
19 Mayıs 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
19 Mayıs 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 19 Mayıs 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 19 Mayıs 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 19 Mayıs 2021 Çarşamba ATV Canlı izle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 19 Mayıs 2021 Çarşamba ATV Canlı izle!
Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah 19 Mayıs 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim mask
Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah 19 Mayıs 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status