Haberler Ankara Haberler Ankara
19 May 2021 - 19:24- Belediyeler G: 19 May 2021 - 19:25

Ankara Yenimahalle'de 102'nci yıl coşkusu

ABONE OL Google News Sayfamız

Ankara Yenimahalle Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102’nci yılı kutlamaları kapsamında belediye binası ve Batıkent Murat Karayalçın Kent Meydanı’nda tören düzenledi.
mask
+13
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Yenimahalle Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102’nci yılı kutlamaları kapsamında belediye binası ve Batıkent Murat Karayalçın Kent Meydanı’nda tören düzenledi.

Tören, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın Atatürk büstüne çelenk koymasıyla başladı. Törene Yaşar’ın yanı sıra CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal ve Nihat Yeşil, CHP Parti Meclisi Üyesi Umut Akdoğan ve Ali Rıza Erbay, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör ve yönetimi, İYİ Parti Yenimahalle İlçe Başkanı Dursun Tekin ve yönetimi, DEVA Partisi Yenimahalle İlçe Başkanı Bahadır Koç ve yönetimi, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Yaşar Neslihanoğlu, Erhan Aras, Hüseyin Boran, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda STK temsilcisi katıldı.

Atatürk’ün yaktığı ateş 102 yıldır sönmüyor

19 Mayıs 1919 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaktığı ateşin 102 yıldır sönmediğini belirterek sözlerine başlayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “102 yıl önce bugün Osmanlı İmparatorluğunun 600 yıllık saltanatı bitmiş, Sevr anlaşması imzalanmış, padişah işgal kuvvetlerine İstanbul’u ve Anadolu’yu teslim etmiş. Atatürk, Çanakkale’de yakılan ışık eşliğinde, yokluklar içerisinde bir vatan toprağında Samsun’a çıkıyor. Atatürk, Samsun’dan başlayarak Sivas ve Erzurum kongrelerinden sonra Ankara’da ilk TBMM’yi kurarak ‘Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O da bütün vatan toprağıdır’ diyerek kurtuluş mücadelesini başlatıyor” dedi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan ayrılmayacağız

Yaşar, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, yeni bir ulusu gösterdikleri kurtuluş mücadelesi ile Türk milletine emanet etti. Ruhları şad olsun. Onları rahmet ve minnetle anıyoruz. O gün bu zaferi kazanan milletimiz mazlum milletlere örnek oluyor ve bütün dünyada Mustafa Kemal rüzgarı esiyordu. 19. Asrın lideri bütün dünyada Mustafa Kemal Atatürk olarak görülüyor. Her zaman Cumhuriyet karşıtları ve Mustafa Kemal Atatürk karşıtları olmuştur. Ama inanıyorum ki bizden sonraki nesil tıpkı bizim gibi Cumhuriyeti yaşatacak ve Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan ayrılmayacaktır. Çünkü o yol Sevr’i yırtıp Lozan’ı kabul ettiren yoldur. O yol çağdaş cumhuriyetin, eşit yurttaşlığın yoludur. Biz bu yoldan ayrılmadık hiçbir zaman ayrılmayacağız” şeklinde konuştu.

 

 

 

 

# ankara, yenimahalle belediyesi, Gençlik ve Spor Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma

19 May 2021 - 19:24 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Yenimahalle'de 102'nci yıl coşkusu mask
Ankara Yenimahalle'de 102'nci yıl coşkusu
Mamak’ta Gençlik Yürüyüşü mask
Mamak’ta Gençlik Yürüyüşü
Ankara'nın 5 İlçesi Daha Doğal Gaza Kavuşuyor mask
Ankara'nın 5 İlçesi Daha Doğal Gaza Kavuşuyor
Ankara Sincan belediyesi’nden dip köşe temizlik mask
Ankara Sincan belediyesi’nden dip köşe temizlik
Ankara Halk Ekmek’e kadın eli değiyor mask
Ankara Halk Ekmek’e kadın eli değiyor
Ankara Yenimahalle'de esnafa sosyal yardım mask
Ankara Yenimahalle'de esnafa sosyal yardım
Anket BioNTech mi Sinovac mı? Hangi aşıyı tercih etmeliyiz!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Trendyol İndirim Bombasının Pimini Çekti! Devasa Kampanyayı Duyurdu, 30 TL'ye Yağ; 10 TL'ye Kıyafet, 50 TL'ye Ayakkabı Satıyor... mask
Trendyol İndirim Bombasının Pimini Çekti! Devasa Kampanyayı Duyurdu, 30 TL'ye Yağ; 10 TL'ye Kıyafet, 50 TL'ye Ayakkabı Satıyor...
Demet Özdemir Sütyenini Giydi, Pozunu Verdi! Oğuzhan Koç’tan Hamle Bekleniyor! İnce Belini Göğüs Dekoltesiyle Gösterdi! “Bu Ne Hal Demet!” mask
Demet Özdemir Sütyenini Giydi, Pozunu Verdi! Oğuzhan Koç’tan Hamle Bekleniyor! İnce Belini Göğüs Dekoltesiyle Gösterdi! “Bu Ne Hal Demet!”
Müge Anlı ve Esra Erol’a Kabus Gibi Haber! Öyle Bir İsim Yeniden Ekranlara Dönüyor Ki, Toz Dumana Katılacak! Reytingleri Çakılabilir… mask
Müge Anlı ve Esra Erol’a Kabus Gibi Haber! Öyle Bir İsim Yeniden Ekranlara Dönüyor Ki, Toz Dumana Katılacak! Reytingleri Çakılabilir…
Acun Ilıcalı Canlı Yayın Yaptığına Bin Pişman Oldu! Takımlar Oyun Sonrasında Birbirine Girdi! Acun Ilıcalı Restleri Tek Tek Çekti! Neler Oluyor? mask
Acun Ilıcalı Canlı Yayın Yaptığına Bin Pişman Oldu! Takımlar Oyun Sonrasında Birbirine Girdi! Acun Ilıcalı Restleri Tek Tek Çekti! Neler Oluyor?
Survivor’da Batuhan ve Aleyna Evleniyor! Kız İsteme Resmen Yapıldı! İsmail Balaban Öncülüğünü Aldı, Batuhan Şok İçinde Kaldı! “Tek Eksiğimiz…” mask
Survivor’da Batuhan ve Aleyna Evleniyor! Kız İsteme Resmen Yapıldı! İsmail Balaban Öncülüğünü Aldı, Batuhan Şok İçinde Kaldı! “Tek Eksiğimiz…”
Acun Ilıcalı Müge Anlı’nın "Yakasına Yapıştı!" Kimseye Vermemeye Kararlı, Son Kararını Verdi! Müge Anlı Şimdi Neler Yapacak? mask
Acun Ilıcalı Müge Anlı’nın "Yakasına Yapıştı!" Kimseye Vermemeye Kararlı, Son Kararını Verdi! Müge Anlı Şimdi Neler Yapacak?

GALERİ

Demet Akalın Sinir Krizine Girecek! O İsim Öyle Bir Karşılık Verdi ki; Ünlüler Camiasında Ortalık Karışacak! "Piyasadan Silinmeye Oynuyor" mask
Demet Akalın Sinir Krizine Girecek! O İsim Öyle Bir Karşılık Verdi ki; Ünlüler Camiasında Ortalık Karışacak! "Piyasadan Silinmeye Oynuyor"
Müge Anlı Canlı Yayında Resmen Kriz Geçiriyordu! Seyirci Ölümden Döndü, Anlı Mosmor Oldu! Milyonlar Bu Olayı Konuşuyor... "Ölümden Döndü!" mask
Müge Anlı Canlı Yayında Resmen Kriz Geçiriyordu! Seyirci Ölümden Döndü, Anlı Mosmor Oldu! Milyonlar Bu Olayı Konuşuyor... "Ölümden Döndü!"
Survivor'da Batuhan İçini Döktü! Meğer Yarışmacılar Neler Yaşatmış... Herkesin Gizli Yüzünü Ortaya Çıkardı, Tek Tek Anlattı! "Saçma Sapan..." mask
Survivor'da Batuhan İçini Döktü! Meğer Yarışmacılar Neler Yaşatmış... Herkesin Gizli Yüzünü Ortaya Çıkardı, Tek Tek Anlattı! "Saçma Sapan..."
Survivor'da Çok Büyük Kavga! Steven ve Batuhan Birbirine Girdi... Akşam Yayında Olacak! Batuhan, Steven'a Topu Yediriyordu... mask
Survivor'da Çok Büyük Kavga! Steven ve Batuhan Birbirine Girdi... Akşam Yayında Olacak! Batuhan, Steven'a Topu Yediriyordu...
Trendyol İndirim Bombasının Pimini Çekti! Devasa Kampanyayı Duyurdu, 30 TL'ye Yağ; 10 TL'ye Kıyafet, 50 TL'ye Ayakkabı Satıyor... mask
Trendyol İndirim Bombasının Pimini Çekti! Devasa Kampanyayı Duyurdu, 30 TL'ye Yağ; 10 TL'ye Kıyafet, 50 TL'ye Ayakkabı Satıyor...
Seren Serengil Milyonları Şoktan Şoka Soktu! O Halini Gören Herkes Telefonu Yaklaştırdı, Kendine Öyle Bir Şey Yaptı ki; Akıl Sır Erdiremediler... "Yazık.." mask
Seren Serengil Milyonları Şoktan Şoka Soktu! O Halini Gören Herkes Telefonu Yaklaştırdı, Kendine Öyle Bir Şey Yaptı ki; Akıl Sır Erdiremediler... "Yazık.."
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status