Ankara Yenimahalle'de 102'nci yıl coşkusu

Yenimahalle Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102’nci yılı kutlamaları kapsamında belediye binası ve Batıkent Murat Karayalçın Kent Meydanı’nda tören düzenledi.

Tören, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın Atatürk büstüne çelenk koymasıyla başladı. Törene Yaşar’ın yanı sıra CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal ve Nihat Yeşil, CHP Parti Meclisi Üyesi Umut Akdoğan ve Ali Rıza Erbay, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör ve yönetimi, İYİ Parti Yenimahalle İlçe Başkanı Dursun Tekin ve yönetimi, DEVA Partisi Yenimahalle İlçe Başkanı Bahadır Koç ve yönetimi, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Yaşar Neslihanoğlu, Erhan Aras, Hüseyin Boran, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda STK temsilcisi katıldı.

Atatürk’ün yaktığı ateş 102 yıldır sönmüyor

19 Mayıs 1919 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaktığı ateşin 102 yıldır sönmediğini belirterek sözlerine başlayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “102 yıl önce bugün Osmanlı İmparatorluğunun 600 yıllık saltanatı bitmiş, Sevr anlaşması imzalanmış, padişah işgal kuvvetlerine İstanbul’u ve Anadolu’yu teslim etmiş. Atatürk, Çanakkale’de yakılan ışık eşliğinde, yokluklar içerisinde bir vatan toprağında Samsun’a çıkıyor. Atatürk, Samsun’dan başlayarak Sivas ve Erzurum kongrelerinden sonra Ankara’da ilk TBMM’yi kurarak ‘Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O da bütün vatan toprağıdır’ diyerek kurtuluş mücadelesini başlatıyor” dedi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan ayrılmayacağız

Yaşar, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, yeni bir ulusu gösterdikleri kurtuluş mücadelesi ile Türk milletine emanet etti. Ruhları şad olsun. Onları rahmet ve minnetle anıyoruz. O gün bu zaferi kazanan milletimiz mazlum milletlere örnek oluyor ve bütün dünyada Mustafa Kemal rüzgarı esiyordu. 19. Asrın lideri bütün dünyada Mustafa Kemal Atatürk olarak görülüyor. Her zaman Cumhuriyet karşıtları ve Mustafa Kemal Atatürk karşıtları olmuştur. Ama inanıyorum ki bizden sonraki nesil tıpkı bizim gibi Cumhuriyeti yaşatacak ve Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan ayrılmayacaktır. Çünkü o yol Sevr’i yırtıp Lozan’ı kabul ettiren yoldur. O yol çağdaş cumhuriyetin, eşit yurttaşlığın yoludur. Biz bu yoldan ayrılmadık hiçbir zaman ayrılmayacağız” şeklinde konuştu.