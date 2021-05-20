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20 May 2021 - 11:45- Belediyeler G: 20 May 2021 - 11:46

Ankara'da Pursaklar Yeşile Bürünüyor

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Ankara Pursaklar Yeşile Bürünüyor. Pursaklar Belediyesi, ilçenin yeşile bürünmesi için ağaçlandırma seferberliğine hız kesmeden devam ediyor.
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Pursaklar Yeşile Bürünüyor. Pursaklar Belediyesi, ilçenin yeşile bürünmesi için ağaçlandırma seferberliğine hız kesmeden devam ediyor. Bahar ayları itibariyle ağaç dikimine başlayan Pursaklar Belediyesi, ilçenin yeşile bürünmesi için önemli bir çalışmaya imza atıyor. İlçenin daha güzel ve yeşil görünüme kavuşması için belediye ekipleri tarafından ağaç dikme çalışmaları soluksuz devam ediyor.

Pursaklar’da metrekareye düşen yeşil oranını arttırmak için gerekli çalışmalarını sürdüren Pursaklar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda ilçe genelindeki kişi başına düşen ağaç sayısını hızla arttırdıklarını belirtti.

‘‘Ağaçlar hepimizin ortak değeridir’’

Pursaklar Belediyesi olarak yeşillendirme çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; “İlçemizde gelecek nesillere daha yeşil bir Pursaklar bırakmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Dikimini gerçekleştirmiş olduğumuz boylu ağaçlarla çok kısa sürede ilçemizi yemyeşil hale getirmek istiyoruz. Nerede bir boş bir alan varsa oraya bir ağaç dikilmesi gerekiyor. Ağaçlar hepimizin ortak değeridir ve bu ortak değerimiz için tüm hemşehrilerimizin de sağlıklı, yaşanabilecek bir çevre için ağaç dikme seferberliğimize destek vermesi gerekiyor. İklimin değiştiği ve yağmurun yağmadığı bu dönemde daha çok gayret göstermeliyiz Bizlerde belediye olarak üzerimize düşeni yerine getirerek ilçemizin yeşile bürünmesi için büyük bir gayretle çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi. 

# ankara, pursaklar, pursaklar belediyesi

20 May 2021 - 11:45 - Belediyeler

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