Süper Lig'de bir futbolcunun ortalama değeri 1,4 milyon euro

KPMG Football Benchmark ekibinin araştırmasına göre; bir futbolcunun ortalama piyasa değerinin en yüksek olduğu lig İngiltere Premier Lig. Premier Lig'de bir oyuncunun ortalama değeri 20 milyon 100 bin euroyken, ikinci sıradaki Almanya Bundesliga'da bu değer 11 milyon 600 bin euro… Türkiye Süper Ligi'nde bir oyuncunun ortalama değeri sadece 1 milyon 400 bin euro ve bu değer Arjantin Ligi'yle eşit durumda…

Futbolda Covid-19 salgınının gölgesinde bir sezonun daha sonuna geliniyor. Zor günlerden geçen futbol endüstrisi yavaş yavaş kendini toparlamaya başlasa da hâlâ eski günlerinin uzağında… KPMG Football Benchmark ekibi de Şubat 2021'den bugüne değişen oyuncu değerlerini inceledi. Şubat 2020'de en değerli 500 futbolcunun değeri 20 milyar 714 milyon euroyken, bugün 18 milyar 690 milyon euroya düştü. İlk 100'deki oyuncuların değeri de 8 milyar 41 milyon eurodan 7 milyar 276 milyon euroya geriledi.

Türkiye Süper Ligi'nde ortama oyuncu değerleri düşük

Bir futbolcunun ortalama piyasa değerinin en yüksek olduğu lig ise İngiltere Premier Lig oldu. Premier Lig'de bir oyuncunun ortalama değeri 20 milyon 100 bin euroyken, ikinci sıradaki Almanya Bundesliga'da bu değer 11 milyon 600 bin euro… Üçüncü sıradaki İspanya La Liga'da bir futbolcunun değeri 11 milyon euro. Türkiye Süper Ligi'nde bir oyuncunun ortalama değeri sadece 1 milyon 400 bin euro ve bu değer Arjantin Ligi'yle eşit durumda…

Messi ve Ronaldo en pahalı 10 futbolcu listesinde yok

Liglere göre ortalama futbolcu değerleri böyleyken, son üç ayda değerini en çok yükselten futbolcu ise Erling Haaland oldu. Piyasa değerini 21 milyon euro artıran Dortmundlu forvet, 131 milyon euroluk değeriyle dünyadaki en değerli ikinci futbolcu konumunda... Haaland'ın ardından ikinci sırada 17 milyon euroluk artışla değerini 87 milyon euroya çıkaran Manchester City'li Phil Foden yer alırken, dünyanın en pahalı futbolcusu 189 milyon euroyla yine PSG'in yıldızı Kylien Mbappe oldu. En pahalı üçüncü futbolcu 127 milyon euroluk değeriyle Tottenham'lı Harry Kane olurken, Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo, en pahalı 10 futbolcu listesine giremedi.

Hakan Uçak: Genç futbolcular değerine değer katıyor

KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ''Futbol ekonomisi Covid-19 salgınının yaralarını sarıp, toparlanmaya başladı. Oyuncun değerleri bir kez daha yükselişe geçmiş durumda ama eskisine göre değerler düşük… Birçok genç futbolcu sahadaki performanslarıyla değerlerini yükseltmeye devam ediyor. Liglerin oyuncu kalitesi de ortalama piyasa değerine etki ediyor. Türkiye Süper Ligi'nde ciddi ekonomik daralma piyasa değerini ciddi şekilde etkiliyor'' dedi.

İşte liglerdeki ortalama futbolcu değerleri:

LİG BİR FUTBOLCUNUN ORTALAMA DEĞERİ (€)

İngiltere Premier Lig 20,1 milyon

Almanya Bundesliga 11,6 milyon

İspanya La Liga 11 milyon

İtalya Serie A 10,7 milyon

Fransa Ligue 1 7,6 milyon

Hollanda Eredivisie 2,8 milyon

Portekiz Liga Nos 2,6 milyon

İngiltere Championship 2,4 milyon

Belçika Pro Lig 1,9 milyon

Brezilya Serie A 1,8 milyon

Türkiye Süper Lig 1,4 milyon

Arjantin Premier Lig 1,4 milyon

İşte en değerli 10 futbolcu:

OYUNCU KULÜP DEĞER (€)

K.Mbappe PSG 189 milyon

E.Haaland Dortmund 131 milyon

H.Kane Tottenham 127 milyon

M.Rasford M.United 121 milyon

R.Sterling M.City 119 milyon

Neymar JR PSG 116 milyon

K.De Bruyne M.City 113 milyon

J.Sancho Dortmund 110 milyon

M.Salah Liverpool 110 milyon

Alexander-Arnold Liverpool 110 milyon

İşte değerini en çok arttıran beş futbolcu:

OYUNCU KULÜP ARTIŞ (€) DEĞER (€)

E.Haaland Dortmund 21 milyon 131 milyon

P.Foden M.City 17 milyon 87 milyon

M.Llorente A.Madrid 17 milyon 58 milyon

F.Chiesa Juventus 17 milyon 72 milyon

A.Silva Frankfurt 13 milyon 46 milyon