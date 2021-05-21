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21 May 2021 - 15:19- Spor G: 21 May 2021 - 15:20

Beşiktaş'tan Şampiyonluk Anısı! Poster Çekimi Yapıldı!

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Futbolda sezonu Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla kapatan Beşiktaş'ta hatıra olacak poster çekimi yapıldı. İşte o poz.

Ali Kurt
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen poster çekimine kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Sergen Yalçın ve yardımcıları ile futbolcular katıldı.
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21 May 2021 - 15:19 AA İstanbul- Spor

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