Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen poster çekimine kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Sergen Yalçın ve yardımcıları ile futbolcular katıldı.
21 May 2021 - 15:19- Spor Güncelleme: 21 May 2021 - 15:20
Beşiktaş'tan Şampiyonluk Anısı! Poster Çekimi Yapıldı!
Futbolda sezonu Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla kapatan Beşiktaş'ta hatıra olacak poster çekimi yapıldı. İşte o poz.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.