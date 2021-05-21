Beşiktaş'tan Şampiyonluk Anısı! Poster Çekimi Yapıldı!

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen poster çekimine kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Sergen Yalçın ve yardımcıları ile futbolcular katıldı.