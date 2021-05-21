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21 May 2021 - 15:23- Spor G: 21 May 2021 - 15:24

UEFA ve Ulusal Lisansı Alan Kulüpler! İşte Liste!

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12 kulüp UEFA, 8 kulüp ise ulusal kulüp lisansı almaya hak kazandı, 58 kulübe eksikleri tamamlamaları için ek süre verildi

Ali Kurt
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, UEFA ve ulusal lisansı alan kulüpleri belirledi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, TFF Kulüp Lisans Kurulu gerçekleştirdiği toplantıda lisans adayı kulüpleri, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda aranan sportif, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterler yönünden inceledi. Kurul, 2021-2022 sezonu için UEFA ve ulusal kulüp lisansı almaya hak kazanan kulüpleri tespit etti.

UEFA lisansı için başvuran 19 erkek, 9 kadın kulübünü inceleyen kurul, bunlardan Süper Lig'den Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor, Galatasaray, Göztepe, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor, TFF 1. Lig'den İstanbulspor, Turkcell Kadın Futbol Ligi'nden de Beşiktaş Vodafone'a UEFA lisansı verdi.

Ulusal kulüp lisans başvurusunda bulunan 59 kulübün dosyaları üzerinde yapılan inceleme sonucunda ise TFF 1 . Lig'den Altınordu, Ankara Keçiörengücü, Bereket Sigorta Ümraniyespor ve Yılport Samsunspor ile Misli.com 2. Lig'den Anagold 24 Erzincanspor, Kırklarelispor, Manisa Futbol Kulübü ve Niğde Anadolu kulüpleri ulusal kulüp lisansı almaya hak kazandı.

Toplamda 12 kulüp UEFA, 8 kulüp ise ulusal lisans aldı.

Kurul, kalan 58 kulübe ise kriter eksiklerini tamamlamaları için ilgili maddelere göre 30 ve/veya 60 gün ek süre tanıdı.

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21 May 2021 - 15:23 AA İstanbul- Spor

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