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22 May 2021 - 20:56- Asayiş G: 22 May 2021 - 20:57

Şehit bekçi Kansu Turan'ın cenazesi toprağa verildi

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Küçükçekmece'de "dur" ihtarına uymayan bir aracın çarpması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Turan için İstanbul Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi Turan'ın cenazesi, Fatih Camisi'nde kılınan namazın ardından Başakşehir Kayabaşı Mezarlığına defnedildi
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Küçükçekmece'de "dur" ihtarına uymayan bir aracın çarpması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 29 yaşında şehit olan çarşı ve mahalle bekçisi Kansu Turan'ın cenazesi toprağa verildi. Turan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, evinde helallik alındıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirildi. Burada şehit için saygı duruşunda bulunuldu.

Törene, şehidin annesi Hatice ve kardeşi Emre Turan ile İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hüseyin Aksu, Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu, Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Hava Harp Enstitüsü Komutanı Tuğgeneral Bülent Tatkan, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Kıdemli Albay Tayfun Paşaoğlu ile çok sayıda emniyet müdürü ve şehidin mesai arkadaşı katıldı.

Törende konuşan İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, "Türk Polis Teşkilatı olarak ülkemizin huzur ve güvenliğini, vatandaşımızın can ve mal emniyetini sağlamak için mesai mefhumu gözetmeksizin görev yaparken milli menfaatlerimizi her şeyin üzerinde tutarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve milletimizin polisi olmayı daima inanç ve azmiyle sürdüreceğiz." dedi.

Okunan duanın ardından çarşı ve mahalle bekçisi Kansu Turan'ın naaşı, tören mangası tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına götürüldü. Şehidin cenazesi, Fatih Camisi'nde kılınan namazın ardından Başakşehir Kayabaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- Olay

Bağcılar'da dün yüksek sesle müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle polis tarafından durdurulmak istenen ancak kaçmaya başlayan araca Halkalı Caddesi İkitelli Köprüsü üzerinde 4 polis, 4 bekçiden oluşan ekip tarafından "dur" ihtarı yapılmıştı.

İhtara uymayan sürücü, 2 çarşı ve mahalle bekçisine çarpmıştı. Yaralı bekçiler, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edilmişti. Kazada bacağının birini kaybederek ağır yaralanan bekçi Kansu Turan, sabah saatlerinde şehit olmuştu. Diğer bekçi ise tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Gözaltına alınan Ö.Ç. (38) hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan adli işlem başlatılmıştı. Sürücünün 1.55 promil alkollü olduğu ve aracında alkol ürünleri bulunduğu da belirlenmişti.

Bekçi Kansu Turan'ın şehit düşmesine ilişkin gözaltına alınan sürücü tutuklandı

Küçükçekmece'de "dur" ihtarına uymayarak aracıyla çarptığı çarşı ve mahallesi bekçisi Kansu Turan'ın (29) şehit düşmesine neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü Önder Ç. (38) tutuklandı.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dünkü kazanın ardından gözaltına alınan şüpheli Önder Ç.'nin emniyetteki işlemleri tamamladı. Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

# Çarşı ve Mahalle Bekçisi, Kansu Turan, şehit

22 May 2021 - 20:56 AA İstanbul- Asayiş

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