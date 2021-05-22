22 May 2021 - 22:53- Spor

Milli okçulardan Büyük Başarı! 11 madalya

Milli okçulardan Avrupa Gençlik Kupası'nda 11 madalya. Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Catez'de gerçekleştirilen organizasyon sona erdi. Milliler, şampiyonada 4 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya elde etti.