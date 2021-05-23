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23 May 2021 - 14:48- Ekonomi G: 23 May 2021 - 14:49

Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

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Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın 2 tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın 2 tahvil ihalesi gerçekleştirecek. Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede, 4 yıl (1589 gün) vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

İkinci ihalede ise 5 yıl (1911 gün) vadeli, TLREF'e endeksli 3 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.
# Hazine ve Maliye Bakanlığı, tahvil ihalesi

23 May 2021 - 14:48 AA Ankara- Ekonomi

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