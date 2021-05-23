Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın 2 tahvil ihalesi gerçekleştirecek. Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede, 4 yıl (1589 gün) vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
İkinci ihalede ise 5 yıl (1911 gün) vadeli, TLREF'e endeksli 3 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.