16 yaşındaki İtalyan yüzücü Pilato'dan dünya rekoru

Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda yarışan İtalyan sporcu Benedetta Pilato, kadınlar 50 metre kurbağalamada dünya rekoru kırdı. 16 yaşındaki Pilato, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonun yarı finalinde mücadele etti.
İtalyan yüzücü, kadınlar 50 metre kurbağalamada 29.30 saniyelik derecesiyle dünya rekorunun yeni sahibi oldu. Pilato ayrıca, Avrupa, İtalya, dünya gençler ve Avrupa gençler rekorlarını da ele geçirdi. 2017 yılında Budapeşte'de aynı salonda yarışan ABD'li Lilly King, 29.40'lık zamanıyla bu kategoride dünya rekorunun sahibi olmuştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.