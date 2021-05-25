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25 May 2021 - 15:09- Belediyeler G: 25 May 2021 - 15:10

“Angara'nın Yıldızları” ses yarışması için geri sayım başladı

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Keçiören Belediyesi bünyesinde yayın hizmeti veren Radyo Angara ve Angara TV tarafından “Angara'nın Yıldızları” adıyla 10 bin TL ödüllü ses yarışması düzenleniyor.

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Bu kapsamda sesine güvenen ve yarışmaya katılmak isteyen vatandaşlar için belediyenin kurumsal web sitesinde başvuru formu ve şartname yayımlandı.

“3 AŞAMALI DEĞERLENDİRME YAPILACAK”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Ankara'da yaşayan yetenekli seslerin keşfedilip müzik dünyasına kazandırılması için düzenlenen yarışmaya 18 yaşından büyük olanlar ve sadece Ankara’da yaşayan yetenekli seslerin katılacağını belirtirken, yarışmanın detaylarına ilişkin ise şu bilgileri paylaştı: “Yarışmamızı bireysel ses performansına göre yapacağız ve grup katılımı olmayacak. Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, pop, rock, rap ve hiphop, fantezi veya arabesk gibi müzik türlerinden herhangi biriyle katılım sağlanabilecek. Ön eleme, halk oylaması ve  final gecesi olarak yarışmacılarımızı üç bölümde değerlendirmeye alacağız. ‘Ön eleme’, videolu gönderilerle yapılacak ve jürimiz en başarılı 12 asil ve 6 yedek yarışmacıyı belirleyecek. ‘Halk oylaması’ ise ön elemeyi geçen yarışmacılarımızla yapılacak. Bu aşamada Angara TV tarafından çekilen klipler halk oylaması ve jüri oylamasına sunulacak. Oylama sonrasında 8 yarışmacı finale katılmaya hak kazanacak. Son olarak canlı olarak yayınlanacak final gecesinde finalistlerin canlı performans değerlendirilmeleri ulusal jürimiz ve halk oyları ile yapılacak. Yarışma birincisine 10 bin TL para ödülü veya single dijital albüm ve klip çekimi hediye edilecek.”

FİNAL GECESİ 10 EYLÜL 2021’DE

Angara'nın Yıldızları Ses Yarışması’nın jürisinde Ertuğrul Karabulut, Erhan Konuk, Emel Taşçıoğlu ve Vedat Kaptan Yurdakul yer alacak. Birincinin belli olacağı Final Gecesi 10 Eylül 2021’de düzenlenecek. ​

# Ses Yarışması, para ödülü, yarışma, şarkı

25 May 2021 - 15:09 - Belediyeler

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