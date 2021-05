Negatif İyon Teknolojisi Türkiye’de

Negatif İyon İle Gelen Mucizeler

Negatif iyon teknolojisini Türkiye’ye getiren LoncaMed Proje Koordinatörü Kemal Pekpak, iyonların faydaları hakkında bilgi veriyor.

Negatif İyonlar Öğrenmeyi Pozitif Yönde Etkiliyor

Yapılan çalışmalar sonucunda negatif iyon terapileri yapılan çocuklarda anksiyete sorunu ve stresin azaldığı ortaya konulmuştur. Kudüs’te bulunan Hebrew Üniversitesi’nin yaptığı araştırmayı anımsatmak isterim. Parmakoloji Uygulamaları Departmanı Başkanı Dr. Sulman tarafından 1969 yılında yapılan araştırmada iki grup oluşturuldu. Bu gruplardan biri az miktarda iyon içeren odaya diğeri ise negatif iyon yönünden zengin odaya yerleştirildi. Negatif iyon yönünden zengin olan odada bulunan denekler, daha fazla cevap verdi. Ayrıca negatif iyon yönünden zengin olan ortamdaki denekler elektroensefalogram cihazı üzerinde beyin tarafından yayımlanan yavaş ve daha güçlü Alfa dalgası ritimleri gösterdi. Alfa dalgası ritimleri beynin aktifliğini ve sağlığını ölçmede kullanılır. Yavaş ve güçlü Alfa dalgaları sağlıklı, sakin ve uyanık bir beyni işaret eder. Düşük seviyede negatif iyon ihtiva eden odadaki denekler düşük test performansları ile mantıksız cevaplar vermişlerdir.

Mevsimsel Depresyonlar Negatif İyonlar İle Kontrol Altında

Araştırmalara göre havadaki elektrik akımları ruh halimizi, enerjimizi ve sağlığımızı ciddi anlamda etkiliyor. Bilgisayar, teknolojik aletler, havalandırma sistemleri gibi etmenler yoğun pozitif üretimine sebebiyet veriyor. Bu pozitif iyonlar bizlerin kendimizi yorgun, depresif ve sinirli hissetmesine sebep olabiliyor. Dünyanın en sakin ve dinlendirici yerlerinde negatif iyon yoğunluğu olduğu uzmanlar tarafından dile getiriliyor. Evinizdeki iyon dengesini oluşturmak stresli bir yaşam tarzının beraberinde getirdiği halsizliği ve depresyon halini yenmenize yardımcı olabilir. Columbia Üniversitesi ve New York Eyalet Psikiyatri Enstitüsü tarafından yapılan araştırmalarda yüksek yoğunlukta negatif iyon içeren ortamlar mevsimsel depresyon SAD rahatsızlığında anti-depresan etkisi yapıyor.

Migren ve Ağrı Hafifletmede Negatif İyon Teknolojisi

Surrey Üniversitesi tarafından Norwich Sendika Sigorta Grubu Merkez Ofisi’nde yapılan bir araştırmada bilgisayar ve veri toplama departmanlarına negatif iyon üretebilen sekiz cihaz yerleştirilmiştir. Testten önce bir ay süreyle araştırma yapılan ekibin şikayetleri dinlenmiştir. Test süreci sonrasında baş ağrısı gibi belirtilerde yüzde yetmiş sekiz oranında azalma olduğu gözlemlenmiştir. Test sonucunda Norwich Sendika Sigorta Grubu iyon makinaları satın almaya karar vermiştir.

Romatizma, Negatif İyonlar İle Kontrol Altında

İltihaplı romatizma (Romatoid Artrit), toplumda en sık görülen romatizmal rahatsızlıklardan biri. En çok kadınları etkileyen bu durumun en önemli şikâyetleri arasında eklem ağrısı, şişlik ve hareket kısıtlığı bulunuyor. Nefes alıp verdiğimiz havadan, yediğimiz gıdalardan ve tükettiğimiz sudan vücudumuza geçen çeşitli maddeler kanı kirleterek hücrelerin etkilenmesine neden oluyor. Bu zararlı maddeler doğru şekilde idrar yolu ile atılmadığında vücut sıvısının kirlenmesine bağlı olarak romatizma ya da kan toplanmalarına sebep olabiliyor. Rusya’da akut romatizma iltihabı tedavisinin 1940’lı yıllardan bu zamana kadar negatif iyon ile yapıldığını biliyoruz.

Sigaranın Etkileri Negatif İyonla Azalıyor

Boğazımızda bulunan ve toksinlerin solunum yollarındaki hassas organlara geçmesine engel olan tüylerde sigara dumanının bıraktığı etki yüksek dozda negatif iyon ile nötralize edilebiliyor. Bu tüylerin ne kadar hızlı hareket ederlerse o kadar etkili oluyor ancak sigara dumanı bunları yavaşlatıyor ve bedenin kansere yol açan kirlerden korunmasına engel oluyor. Yapılan testlerin sonucunda yüksek düzeyde negatif iyon içeren hava, bu tüylerin hareketini tekrardan normale dönüştürüyor. (Soyka, 1991). A.B.D. Ziraat Bakanlığı tarafından yürütülen bir araştırmada bir odayı iyonize etmenin toz oranını yüzde elli iki, bakteri oranını yüzde doksan beş azalttığı kanıtlanıyor.

Bağışıklık Sistemini Koruyor

Pozitif yüklü iyonlar oksijen oranını etkilerken negatif yüklü iyonlar temiz hava sağladığı için oksijen oranında değişikliklere neden olur. Yağmur yağdığında negatif iyon salınımı ile daha temiz bir havada nefes alırız. Pozitif yüklü iyonlar bağışıklık sistemine zarar verdiği için havadaki mikropların daha kolay nüfuz etmesine neden olabilir. Negatif iyonlar ise temiz hava sağladığı için bağışıklık sisteminizi korur ve daha zinde olmanıza katkı sağlar.

Virüs ve Bakterileri de Öldüren Bu Teknoloji Artık Türkiye’de

Negatif iyon salınımı ile bütün bakteri ve virüsleri (Koronavirüs dahil) öldürme özelliğine sahip olan Aeriashield by Moskito Free artık Türkiye’de. Sağlık sektöründe hizmet veren tüm markalar gibi biz de LoncaMed ile kaliteli ve güvenilir hizmet esasına göre hareket ediyoruz. Bu yüzden Türkiye’de temsil ettiğimiz marka ve ürünleri seçerken tüm dünya tarafından kabul görmüş ürünlere dikkat ediyoruz. Negatif iyon salınımı prensibi ile çalışan Moskito Free’yi seçerken de güvenilirliğini araştırarak karar verdik. Pasteur Enstitüsü tıp alanında dünyada kabul görmüş en kapsamlı mikrobiyoloji laboratuvarlarına sahip dünyanın en seçkin enstitüsü olarak kabul görülmektedir. Yüz otuz yedi yıllık Pasteur Enstitüsü derin araştırmalar sonucunda elde ettiği verilerde negatif iyon salınımının bakteri ve virüsleri öldürmede etkili olduğunu Moskito Free onayı ile duyurdu. Toplum sağlını önemseyen hizmet anlayışımız ile bizler de daha fazla kullanıcıya erişmek amacı ile ürünü Avrupa, Asya ve Amerika’dan sonra Türkiye’ye getirmeye karar verdik.

Her An Yanınızda, Virüslere Karşı Kalkan

Aeriashield by Moskito Free, family ve travel boyutu ile her an yanınızda bulunabiliyor. Yolculuk sırasında, tatilde, iş yerinizde, alışveriş yaparken, aracınızda, toplu taşımada, markette, AVM’de, yemek yediğiniz alanlarda olası bulaş risklerini azaltması sayesinde çevrenizde bir kalkan görevi görüyor. Aeriashield, travel boyutu ile bulunduğunuz alanda 5 m² bir koruma, family boyutu ile ise 15 m² alanda kalkan sağlayarak virüsleri solunum alanınıza gelmeden yok ediyor. Sivrisinek ve kene gibi böceklerden de koruyan Moskito Free vücut kokunuzu gizleyerek böcekleri sizden uzak durmasını da sağlıyor.