Ankara Büyükşehir Belediyesi Hasan Yalçıntaş’ın Adını Başkent’te Yaşatacak

OSTİM Teknik Üniversitesi iş birliği ile üniversite kampüsü içinde yapılan Hasan Yalçıntaş Parkı’nın açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden ANFA Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yalçıntaş’ın ismini verdiği parkla yaşatacak.

YALÇINTAŞ AİLESİNDEN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE TEŞEKKÜR

Parkın açılış törenine Başkan Yavaş’ın yanı sıra Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Yenimahalle İlçe Kaymakamı Selda Dural, Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Yaşar Neslihanoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu, OSTİM Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek,

OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Aydın, Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, ANFA Genel Müdürü Yıldırım Özer, Milli Halterci Halil Mutlu, Hasan Yalçıntaş’ın eşi Özay Yalçıntaş, kızları Hilal Yalçıntaş ve Elif Ecer Yalçıntaş ile yeğeni Murat Yalçıntaş da katıldı.

Törende konuşan Hasan Yalçıntaş’ın eşi Özay Yalçıntaş, “Eşim Hasan Yalçıntaş’ın ismini bu ilim yuvasında yaşattığınız için çok duygulandım, çok gurur verici. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz” derken, kızı Elif Ece Yalçıntaş, “Ankara Büyükşehir Belediyesine ve adını anamadığımız ama bu park için emeği olan herkese çok teşekkür ederim. Babam bir Ankara, bir Türkiye sevdalısıydı ve sporcuydu. O yüzden adının yaşadığı parkın bir üniversitede olması çok ince bir düşünce” diye konuştu.

Hasan Yalçıntaş’ın yeğeni Murat Yalçıntaş da amcasının adının parka verilmesinden dolayı gurur duyduğunu belirterek, “OSTİM Teknik Üniversitesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederim” dedi.

“HASAN YALÇINTAŞ İSMİ EMANETİMİZ”

Açılış töreninde bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Hasan Yalçıntaş isminin parka çok yakıştığını belirterek, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Bu parkta olduğu gibi birçok yerde daha Hasan Ağabeyimizin ismini yaşatacağız. Onun ismi artık emanetimiz. Ben kendisi ile çok çok uzun zaman öncesinden tanışıyorum. Birlikte çalıştığımız dönem içerisinde özellikle Çubuk-1 Barajı için harcadığı mesai hiçbir kelime ile ifade edilemez. Çabaları unutulacak gibi değil. Ankara için çok daha büyük projeleri vardı. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun.”

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da park açılışında yaptığı konuşmada, “Bu parkın açılışında olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Hasan Ağabeyimizin böylesi önemli bir sanayicimizin, böylesi üreten bir insanın bu parka adının verilmesini öneren herkese çok teşekkür ederim. Hasan Ağabeyimiz yıllardır tanıdığımız biriydi. Halkın hakkını savunan bir bürokrattı. Ruhu şad olsun” sözleriyle düşüncelerini dile getirirken, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demiral da parkın yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yenimahalle İlçe Kaymakamı Selda Dural da, “Merhum Hasan Yalçıntaş’ın aziz hatırasını yaşatacak olan bu parkın açılışında olmaktan çok mutluyum. Hasan bey ilçemizin bir sakiniydi ve biliyoruz ki gerçek bir Ankara sevdalısıydı. Böyle bir ismin ilçemizde yaşatılması bizim için onur verici” derken, OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek ise, “Kendisini çok erken kaybettik. Ruhu şad olsun. Çok değerli bir kişilikti” sözleriyle Hasan Yalçıntaş’ı saygıyla andığını söyledi. Başkentlilerin de yoğun ilgi gösterdiği açılış töreninde OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Aydın da söz alarak, “Bu parkın yapılmasında emeği geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve tüm ekibine çok teşekkür ederiz. Bu park ile Hasan Yalçıntaş ismi üniversitemizde ve OSTİM’de yaşayacak” ifadelerini kullandı.