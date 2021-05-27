Real Madrid'de Bir Efsanenin Daha Sonu! Zidane Ayrıldı!

Real Madrid Kulübünden yapılan açıklamada, "Zinedine Zidane, takımın teknik direktörlüğü görevini sona erdirmeye karar verdi." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Zidane'ın kararına saygı duyulduğu ve kendisinin Real Madrid için büyük bir simge olduğu da belirtildi.
Lig şampiyonluğunu son hafta aynı şehrin takımı Atletico Madrid'e kaptıran ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne İngiliz ekibi Chelsea'ye elenerek veda eden Real Madrid'de Zidane'ın ayrılma ihtimali son dönemde gündemdeydi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.