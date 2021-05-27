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27 May 2021 - 15:22- Spor G: 27 May 2021 - 15:34

Real Madrid'de Bir Efsanenin Daha Sonu! Zidane Ayrıldı!

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Futbol dünyasının efsane isimlerinden Zinedine Zidane'nın ayrılığı şok etkisi yarattı. İspanya 1. Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane, görevini bıraktı. İşte detaylar...
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Real Madrid Kulübünden yapılan açıklamada, "Zinedine Zidane, takımın teknik direktörlüğü görevini sona erdirmeye karar verdi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Zidane'ın kararına saygı duyulduğu ve kendisinin Real Madrid için büyük bir simge olduğu da belirtildi.

Lig şampiyonluğunu son hafta aynı şehrin takımı Atletico Madrid'e kaptıran ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne İngiliz ekibi Chelsea'ye elenerek veda eden Real Madrid'de Zidane'ın ayrılma ihtimali son dönemde gündemdeydi.
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27 May 2021 - 15:22 AA İstanbul- Spor

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