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28 May 2021 - 14:27- Belediyeler G: 28 May 2021 - 14:28

Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok “Gül Sevgiyle Büyür”

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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “İlçemizin her köşesinde açan güllerimiz şehrimize rengârenk bir görüntü sunuyor. ‘Gül sevgiyle büyür’ sloganıyla başlattığımız çalışmalarımızla şehrimizi bir gül bahçesi haline getirdik.” dedi.
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Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri “Gül sevgiyle büyür” sloganıyla ilçedeki birçok park, bahçe ve yeşil alanda gül dikme çalışması yaptı. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte açan güller ise Keçiören’e rengârenk bir görünüm kattı.

“SULAR VE GÜLLER ŞEHRİ”

Keçiören’i “Sular ve güller şehri” olarak tanımlayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Isparta’dan fazla gül Antalya’dan fazla şelalemiz var. Park ve bahçelerimize diktiğimiz güllerimiz açtıkça şehrimizin estetiği daha renkli bir görünüme kavuştu. Keçiören’in güllerini görmek isteyen tüm Ankaralıları ilçemize bekliyoruz.” diye konuştu.

Başkan Altınok ayrıca ilçenin birçok noktasında açan gülleri vatandaşların koruması gerektiğini de vurguladı.
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28 May 2021 - 14:27 - Belediyeler

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