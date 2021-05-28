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28 May 2021 - 19:57- Magazin G: 28 May 2021 - 19:58

Asena fena yakalandı! sosyal medyanın diline düştü

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Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan Oryantal Asena, son paylaşımına yaptığı photoshopla sosyal medyanın diline düştü. 2017 yılında iş insanı Hasan Dere ile evlendikten sonra hayatını Almanya'da sürdüren Asena, yakın arkadaşı ile birlikte çekilen bu fotoğrafını Instagram'da paylaştı.

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Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan Oryantal Asena, son paylaşımına yaptığı photoshopla sosyal medyanın diline düştü. 2017 yılında iş insanı Hasan Dere ile evlendikten sonra hayatını Almanya'da sürdüren Asena, yakın arkadaşı ile birlikte çekilen bu fotoğrafını Instagram'da paylaştı.

Fotoğrafını photoshoptan geçiren 44 yaşındaki Asena, aynı filtreyi aynadaki yansımasına uygulamayı unuttu. Bu detay takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Gerçeği fark eden kullanıcılar, Asena'nın gönderisini yorum yağmuruna tuttu.
# Oryantal Asena, Instagram, resim filtresi

28 May 2021 - 19:57 - Magazin

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