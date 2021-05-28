28 May 2021 - 19:57- Magazin

Asena fena yakalandı! sosyal medyanın diline düştü

Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan Oryantal Asena, son paylaşımına yaptığı photoshopla sosyal medyanın diline düştü. 2017 yılında iş insanı Hasan Dere ile evlendikten sonra hayatını Almanya'da sürdüren Asena, yakın arkadaşı ile birlikte çekilen bu fotoğrafını Instagram'da paylaştı.