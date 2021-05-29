Milli Sporcular Adeta Coştu! Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de Podyum'da!

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası'nda Portekiz etabının ilk yarışında ikincilik elde etti.
Portekiz'deki Estoril Pisti'nde gerçekleştirilen yarışa dördüncü cepten başlayan Toprak Razgatlıoğlu, ilk viraj sonunda ikinci sıraya yükselmeyi başardı.
PATA Yamaha takımı adına yarışan Red Bull sporcusu Toprak, damalı bayrağı da ikinci sırada geçti ve bu sezon ikinci kez podyuma çıktı.
Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'deki ikinci etabında ikinci yarış, yarın TSİ 16.00'da koşulacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.