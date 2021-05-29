29 May 2021 - 19:58- Spor

Milli Sporcular Adeta Coştu! Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de Podyum'da!

Milli sporcularımız bu aralar adeta arka arkaya bize gururlar yaşatmaya devam ediyor. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz etabındaki ilk yarışta ikinci oldu. İşte detaylar...