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29 May 2021 - 19:58- Spor G: 29 May 2021 - 20:11

Milli Sporcular Adeta Coştu! Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de Podyum'da!

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Milli sporcularımız bu aralar adeta arka arkaya bize gururlar yaşatmaya devam ediyor. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz etabındaki ilk yarışta ikinci oldu. İşte detaylar...
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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası'nda Portekiz etabının ilk yarışında ikincilik elde etti.

Portekiz'deki Estoril Pisti'nde gerçekleştirilen yarışa dördüncü cepten başlayan Toprak Razgatlıoğlu, ilk viraj sonunda ikinci sıraya yükselmeyi başardı.

PATA Yamaha takımı adına yarışan Red Bull sporcusu Toprak, damalı bayrağı da ikinci sırada geçti ve bu sezon ikinci kez podyuma çıktı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'deki ikinci etabında ikinci yarış, yarın TSİ 16.00'da koşulacak.
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29 May 2021 - 19:58 AA Ankara- Spor

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