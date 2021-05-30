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30 May 2021 - 00:08- Sağlık G: 30 May 2021 - 00:09

30 Mayıs 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?

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Türkiye’de son 24 saatte 7.656 yeni vaka! Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu" güncellendi. Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 613 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 656 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verileri paylaşıldı.
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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu" güncellendi. Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 613 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 656 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verileri paylaşıldı. 

Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 613 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 656 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1391 oldu, 11 bin 180 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 94 bin 279'a yükseldi.
# Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?, 30 Mayıs 2021 Türkiye koronavirüs tablosu

30 May 2021 - 00:08 - Sağlık

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