30 Mayıs 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu" güncellendi. Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 613 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 656 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 613 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 656 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1391 oldu, 11 bin 180 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 94 bin 279'a yükseldi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.