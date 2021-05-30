Ankara'da Mamaklı Çocuklar Masallarla Buluştu

Mamak’ta çocuklar aileleriyle birlikte “Büyülü Bir Masal” etkinliğinde masallar diyarına gittiler. Mamak Belediyesi kütüphaneleri etkinliklerin adresi olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Şair Anne olarak bilinen Eğitimci-Yazar Sultan Doksöz, Akdere Bebek Kütüphanesi’nde çocuklarla buluştu. “Şair Anne’den Masallar” adlı etkinlikte çocuklar ve anneleri büyülü masal diyarına yolculuk yaptılar. Doksöz miniklere kendi yayınlarından masallar anlatarak onları gerçekliğin atmosferinden alıp masallar diyarına götürdü.
Etkinlikler devam edecek
Mamak’ı kültür, sanat ve şehri haline getirerek, herkesin mutlu olduğu bir ilçe inşa etmek istediklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “ Kültürden, sanattan ve eğitimden asla tasarruf etmeyeceğiz” diye konuştu.Çocukların kültür ve sanat etkinliklerine katılmasının çok önemli olduğunu belirten Köse, “Masallar çocukluğumuzun rüyalarını süsleyen, geleceğimize miras, vazgeçilmez kültür değerlerimiz. Bu değerlerimizi çocuklarla buluşturmak, geçmişle günümüz arasında bir köprü kurarak çocukların hayal dünyalarını birbirinden güzel masallarla geliştirmek için kütüphanelerimizde pandemi kuralları çerçevesinde yavrularımız için etkinlikler düzenliyoruz. Bu etkinlikte de hem çocuklarımıza kültürel değerlerimizi aktararak hem onların gelişimlerine katkı sağlayacak; hem de manevi mirasımızı koruma ve aktarma sorumluluğumuzu yerine getirmiş olduk. Etkinliklerimizin devamı gelecek” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.