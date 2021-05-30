Haftalık burç yorumları (31 Mayıs-6 Haziran)

Koç burcu

31 Mayıs – 6 Haziran

Bu hafta Projeleriniz fikirleriniz, zihinsel konular ön planda. Olacak kendinizi geliştirici konularda hareketli koşullar içinde olabilirsiniz. Bu konularla ilgili güzel gelişmeler yaşayacağınız eski ilişkiler ve geçmişimizle ilgili yüzleşme yaşamanız olası hayatınızdan sildiğiniz insanları tekrar hayatınıza alıp almakla alakalı kararlar vermek durumunda kalabilirsiniz hukuksal konularda da önemli konular içinde olabilirsiniz. Gelecek planlarınızla ilgili ani değişiklikler içinde olabilirsiniz karar verirken yaşanmışlık ve tecrübelerinizden yararlanmanızı öneririm.

Boğa burcu

31 Mayıs – 6 Haziran

Bu hafta becerileriniz el hünerleri izle alakalı ve kaynaklarınızla ilgili konulara yoğunlaşmış olabilirsiniz. Değerlendirmeye çalıştığınız işler paralar olabilir. Finansal alanda yatırım yapmaya çalışıyorsanız bu ay işlerinizi biraz askıya almanızı tavsiye ederi. Hızlı değişkenleri içinde barındırıyor. Eşin ortağın parası veya kredilerle ilgili konularda gündeminiz hareketli olabilir. Maddi ve hane ev konularında endişeli olacağınız durumlar içinde olabilirsiniz sakinliğini koru inan ve başar.

İkizler burcu

31 Mayıs – 6 Haziran

Bu hafta kişisel konular, gündelik olaylarınızla ilgili meselelerde hareketlenmeler söz konusu. Bununa birlikte ikili ilişkiler, eşiniz veya ortağınızla olan konular ön planda. Eski sevgililer veya eski konular gündeme gelebilir. Maddi konularla ve işlerinizle ilgili kaygılı hissedeceğiniz olaylar yaşayabilirsiniz. Ailevi konularda bu süreçte ön planda. Toplum önündeki yeriniz, iş hayatınız ile ilgili konularda kararlar alabilirsiniz duygusal değil mantıklı kararlar almaya özen gösterin.

Yengeç burcu

31 Mayıs – 6 Haziran

Bu hafta ailenizle ve sizi kişisel olarak ilgilendiren konularla uğraşıyor olabilirsiniz. Hayatınızda fırsatların çıktığı bir dönem içindesiniz iyi değerlendirin. Kafanıza her şeyi takmayın derim. Eğitim, ticaret, teknik konuları yönetmekte zorlanabilirsiniz. Eski konular, eski ilişkilerle ilgili kafanızı karıştıracak olayların içinde olabilirsiniz. Seçimlerinize ve kararlarınıza dikkat edin kararlarından pişmanlık duymamak için düşünerek karar verin.

Aslan burcu

31 Mayıs – 6 Haziran

Bu hafta ilişkiler açısından olumlu gelişmeler söz konusu. Kendinizi çok daha iyi ifade edebilirsiniz bu hafta. Ailenizle ilgili konularda endişe taşıyabilirsiniz. Aile içindeki konuları yönetmek zor olabilir. Kafanızı kurcalayan sorunlar yaşıyor olabilirsiniz. Eski planlar, eski ilişkiler gündeme gelmeye başlayabilir. Sosyalleşmek ve gelecek planlarınızla ilgili harekete geçmek isteyebilirsiniz duruşunuzu sağlam tutup inanarak hayallerinizin peşinden gidin.

Başak burcu

31 Mayıs – 6 Haziran

Bu hafta hayatınızla alakalı ve gelecek planlarınızla ilgili endişeleriniz artmış olabilir. Ailenizle ilgili konulara da özen göstereceğiniz bir hafta içindesiniz. Arkadaşlarınızın hayatındaki konulara destek verebilirsiniz. Çalışma hayatınız, iş konularınız veya çalışma arkadaşlarınızla ilgili konularda ani ve hızlı değişiklikler olabilir. İş değişikliği yapabilirsiniz. Sağlığınıza özen gösterin. Eklem problemleri yaşayabilirsiniz yürüyüş size iyi gelecektir..

Terazi burcu

31 Mayıs – 6 Haziran

Bu hafta özellikle aşk hayatınızda veya evinizle ilgili aldığınız sorumluluklarınızla ilgili konularda ani değişiklikler sizi bekliyor. Yeni kararlar alsanız da çok hızlı harekete geçmenizi tavsiye etmem bu süre içinde. Bu dönemde harekete geçtiğiniz konular anlık olarak değişikliğe açıklar. Toplum önündeki yeriniz, işiniz veya ailevi konularda kaygılarınız artmış olabilir. İşinizle ilgili mücadele ettiğiniz bir dönem içinde olacaksınız kendi şansınızı kendiniz yaratın.

Yay burcu

31 Mayıs – 6 Haziran

Bu hafta gündelik olaylarınız, bedensel konular ve ilişkilerinizle ilgili mevzularla ilgilenebilirsiniz. Eşiniz veya ortağınızla ilgili konuları dengelemeniz gerekecek. Bu dönemde kalbiniz boş ise yeni biriyle tanışabilirsiniz veya eski sevgilileriniz dönüş yapabilir. Eşiniz veya ortağınızın hayatındaki konularla ilgileniyor olabilirsiniz. Evinizi veya ailenizle ilgili konular da gelişmeler içinde olabilirsiniz.

Sakin olun her şeyin üstesinden gelecek güce sahipsiniz.

Akrep burcu

31 Mayıs – 6 Haziran

Bu hafta özellikle parasal kaynaklarınızla ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Yetenekli olduğunuz konularda işler yapmak için kolları sıvasanız da bu dönemde fazla acele etmeyin derim Bu dönem başlanacak konularda tekrarlar gündeme gelebilir. Eski konularla da ilgileneceğiniz bir dönem içindesiniz. Eşin veya ortağın parası ile ilgili mevzularla ilgileniyor olabilirsiniz. Borçlar veya alacaklar, banka kredileri veya miras gibi konularla ilgili fikir alışverişi içinde olabilirsiniz

Oğlak burcu

31 Mayıs – 6 Haziran

Bu hafta iş arkadaşlarınız, iş hayatınız, hizmet alıp verdiğiniz yerlerle ilgili konular ön planda. Teknik işlerle ilgilenebilir, iletişim, içinde olabilirsiniz ticari konular içinde olabilirsiniz. Bu konular yorucu olsa da başarı sizi sevindirecek yakınlarından alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Bunlarla birlikte eğitim üniversite ile ilgili işleriniz ve bu tarz konularla ilgilenebilir iş ve uğraştığınız alanla yoğun mesai halinde olabilirsiniz aşk heyecan şans sizden yana olabilir bu hafta

Kova burcu

31 Mayıs – 6 Haziran haftasında kariyerinizle ilgili konularda hareketli koşular olabilir. Aşk hayatınız renklenebilir, eski sevgililer gündeme gelebilir. Size keyif veren konularda ve hobilerinizle ilgili gelişmeler içinde olabilirsiniz. Hane içi evinizle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. sizi geliştirici fikirler içinde olabilirsiniz. Gelecek planlarınızla ilgili gelişmeler, hayallerinizin peşinden gidin başaracaksınız

Balık burcu

31 Mayıs – 6 Haziran haftasında hayatınızda yeni başlangıçlar ve yeni konular gündeme gelebilir. Hayatınızda bazı önemli kararlar alabilirsiniz fazla acele karar almamanızda fayda var. İş hayatınız, toplum önündeki yeriniz, yöneticilerinizle ilgili konuyu ön plana getirecektir. Bununla birlikte ev hayatınızla ve ailenizle ilgili konular gündeme gelebilir. Bu hafta ev ve iş hayatınızı dengelemeniz gereken koşullar içindesiniz. Kişisel anlamda bir şeylerin düzeldiği ve şansınız artmış olabilir