Uçakta büyük panik! Acil iniş yaptı

Hindistan Havayolları'na ait Yeni Delhi-Newark seferini yapan yolcu uçağında yarasa paniği yaşandı. Uçuş sırasında kabinde yarasa olduğu fark edilince uçak acil iniş yaptı. Koronavirüsün pençesindeki Hindistan’dan ABD’ye giden Hindistan Havayolları’na ait bir yolcu uçağı ilginç görüntülere sahne oldu.
İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, uçağın business class bölümüne bir yarasanın girdiği fark edildi. Kısa süreli paniğe neden olan yarasa uçağın rotasını değiştirmesine de neden oldu.
ACİL İNİŞ YAPTI
Uçağın içinde yaşananlar yolcular tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Söz konusu görüntüler sosyal medyaya yüklenince video kısa sürede viral oldu. Söz konusu durumu kuleye bildiren uçuş ekibi havalimanına geri dönerek planda olmayan bir acil iniş yaptı.
Boeing 737 tipi uçağın yarasanın çıkarıldıktan sonra dezenfekte edildiği açıklandı. Şirketten yapılan açıklamada yolcuların başka bir uçağa alındığı bilgine de yer verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şirket de konu ile ilgili iç araştırma başlattığını duyurdu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.